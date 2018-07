Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w dniu następującym po upływie trzech miesięcy od tego terminu w stan spoczynku przechodzą z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. W związku z tym sędziowie ci od 4 lipca, według ustawy, przestają pełnić swe funkcje. Mogą oni dalej orzekać, jeśli w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN. W SN na dzień 3 lipca będzie 73 sędziów, spośród których 27 ukończyło 65. rok życia.

I prezes SN Małgorzata Gersdorf, która już ukończyła 65. rok życia, powiedziała wcześniej, że "nie złożyła i nie złoży" wniosku do prezydenta ws. dalszego zajmowania stanowiska sędziowskiego i funkcji prezesa SN. "Konstytucja gwarantuje mi to stanowisko, bardzo zaszczytne, na sześć lat i nie widzę powodu, żebym miała zgłaszać się do władzy wykonawczej z prośbą, to w ogóle nie wchodzi w grę" - podkreśliła Gersdorf.

O przejście w stan spoczynku I prezes SN, Kuchciński był pytany przez PAP. "Decyzje zostały podjęte, prawo obowiązuje wszystkich, także I prezes Sądu Najwyższego. Co dalej będzie? Czekamy na decyzję prezydenta" – powiedział marszałek Sejmu. Jego zdaniem, po spotkaniu prezydenta z I prezes SN "powinniśmy spodziewać się działań, które wynikają z obowiązującego prawa, a więc (tego, że) od dnia jutrzejszego powinien być ktoś inny wskazany na prezesa SN".

Marszałek Sejmu był też pytany, czy PiS rozważa nowelizację przepisów ustawy o SN. "Jeżeli takie wnioski, zgłoszenia będą, to na pewno Sejm się nad nimi pochyli. To już należy do frakcji politycznych, do klubów parlamentarnych lub grup posłów. Inicjatywę ustawodawczą ma również prezydent i Senat" – zaznaczył Kuchciński. Dodał jednocześnie, że dotychczas "nie słyszał o takich inicjatywach".

Prezydent Andrzej Duda spotka się we wtorek po godz. 16 z I prezes SN, prezesem Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN Józefem Iwulskim oraz prezesem NSA Markiem Zirk-Sadowskim; rozmowy mają dotyczyć przyszłości w zarządzaniu SN i NSA. Jak mówił wcześniej prezydent, spotkanie zostało zwołane po to, by "porozmawiać o tym, co będzie w momencie, w którym nastąpią zmiany, jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy".

