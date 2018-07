Sejm rozpoczął debatę nad projektem zmian w ordynacji do PE

Źródło: PAP

W Sejmie we wtorek po południu rozpoczęła się debata nad projektem zmian w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z projektem autorstwa posłów PiS każdy okręg wyborczy ma mieć przypisaną konkretną liczbę - co najmniej trzech - posłów wybieranych do europarlamentu.