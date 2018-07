Dekret, opublikowany w dzienniku urzędowym, wprowadza zmiany w ustawach przyjętych w latach 1924-2017; chodzi o zmianę odniesień dotyczących premiera i gabinetu ministrów w związku z likwidacją stanowiska premiera - pisze agencja Reutera.

Prezydent Turcji uzyskał szerokie uprawnienia na mocy nowej konstytucji, popartej przez nieznaczną większość w referendum z 16 kwietnia 2017 roku. 24 czerwca Erdogan wygrał po raz drugi z rzędu wybory prezydenckie, a jego islamsko-konserwatywna Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) zapewniła sobie większość w parlamencie. Zwycięstwo to jest przypieczętowaniem zmiany systemu rządów w Turcji z parlamentarnego na prezydencki.

Szef państwa będzie miał o wiele większą władzę niż dotychczas, m.in. będzie jednocześnie stał na czele rządu, będzie mógł tworzyć nowe ministerstwa, a także usuwać urzędników państwowych - wszystko bez zgody parlamentu. Wzrosła liczba wybieranych posłów do parlamentu - z 550 do 600 - oraz wydłużyła się ich kadencja - z czterech do pięciu lat.

Rząd Turcji wydaje dekrety, z ominięciem parlamentu, od wprowadzenia stanu wyjątkowego po udaremnionej próbie wojskowego zamachu stanu w lipcu 2016 roku. Erdogan obiecał znieść stan wyjątkowy i nadzwyczajne rządy po wyborach.

Zmiany zawarte w ostatnim dekrecie zaczną obowiązywać, gdy Erdogan zostanie zaprzysiężony w parlamencie, co spodziewane jest 8 lub 9 lipca. (PAP)