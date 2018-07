Polnord wprowadził do oferty 113 lokali w osiedlu Wilania w Wilanowie



Warszawa, 04.07.2018 (ISBnews) - Polnord wprowadził do sprzedaży 113 mieszkań zaprojektowanych w ramach osiedla Wilania w Wilanowie, poinformowała spółka.

"W ramach projektu Wilania klienci mają do wyboru mieszkania od jedno do czteropokojowych, o powierzchniach od 32 do 89 m2. Budynki zaprojektowano tak, by zwiększyć liczbę słonecznych mieszkań narożnych. Lokale posiadają balkony do 12,6 m2 lub ogródki o powierzchni do 34 m2. Do wszystkich mieszkań przewidziane są wygodne garaże pod budynkami i komórki lokatorskie. Powstaną również wózkownie i boksy rowerowe" - powiedziała dyrektor sprzedaży i marketingu Polnord Wioletta Kleniewska, cytowana w komunikacie.

W każdej z czterech willi znajdzie się do 30 lokali mieszkalnych, podano również.

"Osiedla Wilania to kolejny projekt wzmacniający obecność Grupy Polnord na rynku warszawskim, który - obok Trójmiasta - jest obszarem naszej największej aktywności. Wieloletnie doświadczenie Grupy pozwala nam dobrze rozpoznać potrzeby osób poszukujących mieszkań w stolicy i innych największych polskich aglomeracjach" - powiedział Dariusz Krawczyk, prezes Polnord, cytowany w komunikacie.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Polnord realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)