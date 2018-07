Yifan International Pharmaceutical uzyskał wszystkie niezbędne zgody regulacyjne wskazane w umowie inwestycyjnej, na mocy której Yifan zobowiązał się do nabycia od Biotonu wszystkich akcji emitenta w SciGen, podał Bioton. W konsekwencji Yifan zobowiązany jest do ogłoszenia wezwania na sprzedaż wszystkich akcji SciGen. "3 lipca 2018 roku Yifan International Pharmaceutical Co., Ltd. uzyskał wszystkie niezbędne zgody regulacyjne wskazane w umowie inwestycyjnej z 15 maja 2018 roku. Tym samym spełniony został ostatni z warunków zawieszających uzgodnionych przez strony umowy. W konsekwencji inwestor zobowiązany jest do ogłoszenia wezwania na sprzedaż wszystkich akcji SciGen Ltd" - czytamy w komunikacie.

>>> Zobacz też rekomendacje

Łączna wielkość floty Grupy Masterlease wyniosła 34 852 pojazdy finansowane na 30 czerwca 2017 r., podał Prime Car Management (PCM). >>>>

Archicom sprzedał 389 lokali w I kw. 2018 r., czyli o 65,5% więcej r/r, podała spółka. Od początku roku sprzedaż sięgnęła 646 lokali, co oznacza wzrost o 7,5% r/r. >>>>

Rada nadzorcza Ferrum odwołała wiceprezesa zarządu Włodzimierza Kasztalskiego i powołała do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu ds. finansowych Honoratę Szlachetka, podała spółka. >>>>

Polnord wprowadził do sprzedaży 113 mieszkań zaprojektowanych w ramach osiedla Wilania w Wilanowie, poinformowała spółka. >>>>

Zakłady Mięsne Henryk Kania poinformowały o spłacie zapadających w lipcu 2018 r. obligacji serii D. Łączna wartość nominalna spłaconych obligacji wynosi 7 mln zł, natomiast wartość wszystkich obligacji wykupionych przez spółkę w tym roku wynosi 18 mln zł. Spłata obligacji serii D oznacza realizację ostatniego etapu rekonstrukcji zewnętrznych źródeł finansowania spółki. >>>>

Dom Development sprzedał netto 802 lokali netto i przekazał 1 025 lokali w II kw. 2018 r., podała spółka. >>>>

Sprzedaż mieszkań i lokali usługowych Marvipolu wzrosła o 26,6% r/r do 233, a liczba przekazań wzrosła do 121, czyli o 764,3%, w II kw. 2018 r., poinformowała spółka. >>>>