Źródło: Bloomberg

Firma Baidu Inc. zaprezentowała układ sztucznej inteligencji, który ma usprawnić pracę maszyn we wszystkich dziedzinach, od centrów danych po autonomiczną jazdę samochodem. A to w przypadku Baidu ma szczególne znaczenie, ponieważ chiński gigant przygotowuje się do wprowadzenia swoich pierwszych pojazdów autonomicznych w Japonii.