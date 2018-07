Realizacja ma związek z przygotowaniem zakładu do produkcji kolejnych generacji samochodów. Powierzchnia całkowita obiektu, który powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego zakładu produkcyjnego przekroczy 48,5 tys. m kw.

Jak podano w komunikacie prasowym, budynek ma zostać oddany w stanie surowym zamkniętym do końca grudnia 2018 roku. W marcu przyszłego roku do hali dotrą pierwsze dostawy części. Nowa hala umożliwi też zastosowanie nowoczesnych rozwiązań logistycznych, dzięki którym zmniejszy się ruch samochodów ciężarowych w porównaniu do stanu obecnego.

"Czas realizacji inwestycji jest bardzo krótki, co wymaga odpowiedniej organizacji i koordynacji prac wszystkich zespołów Eiffage. Jest to jeden z elementów koniecznych do przygotowania fabryki do produkcji kolejnych generacji samochodów, także tych w wersji z alternatywnym napędem, która ma się rozpocząć już w 2020 roku" - podano.

Inwestycje związane z rozbudową zakładu w ciągu najbliższych lat pochłoną ponad 400 mln euro. Na kwotę składają się koszty budowy hali, wyposażenia w sprzęt produkcyjny, a także szkolenia personelu.

Firma podała też, że realizacja w Poznaniu jest kolejnym projektem realizowanym przez Eiffage na rzecz Volkswagena. Obie firmy współpracowały wcześniej przy budowie fabryki VWP w Białężycach k. Wrześni, w której od 2016 roku produkowana jest nowa generacja modelu Volkswagen Crafter.

Volkswagen Poznań to fabryka samochodów użytkowych i komponentów. Od ponad 15 lat w Poznaniu produkowany jest model VW Caddy i VW Transporter. Stąd samochody te trafiają na rynki całego świata. W 2017 roku z taśm fabryki w Poznaniu zjechało przeszło 164,6 tys. egzemplarzy Caddy. W minionym roku VWP wyprodukował też ponad 33 tys. samochodów T6 oraz 40,2 tys. pojazdów Crafter.

Volkswagen Poznań to największy pracodawca w Wielkopolsce i jeden z największych w kraju. Firma zatrudnia ponad 11 tys. pracowników.

Eiffage Polska Budownictwo należy do Grupy Eiffage – jednej z największych grup budowlanych i operatorów koncesji w Europie. Jest działającym w Polsce od niemal 30 lat generalnym wykonawcą usług budowlanych, wyspecjalizowanym w kompleksowym budownictwie obiektów kubaturowych: biurowych, handlowych, hotelowych, mieszkaniowych, przemysłowych i sportowych.

Nowy kontrakt z Volkswagen Poznań jest kolejnym dużym projektem realizowanym przez Eiffage w segmencie budownictwa przemysłowego. W ostatnich dwóch latach firma zrealizowała m.in inwestycje m.in. dla Unilever w Poznaniu i dla Volkswagena we Wrześni. Obecnie trwają również prace przy budowie fabryki silników Mercedes-Benz w Jaworze k. Legnicy.(PAP)

autor: Rafał Pogrzebny