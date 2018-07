Navigator: Fordata: Liczba transakcji M&A spadła r: r do 48 w II kwartale



Warszawa, 05.07.2018 (ISBnews) - Liczba transakcji fuzji i przejęć przeprowadzonych w Polsce w II kw. tego roku wyniosła 48 wobec 57 transakcji odnotowanych rok wcześniej, podano w raporcie "M&A Index Poland. II kwartał 2018", przygotowanym przez rmy Navigator Capital oraz Fordata.

"W II kw. 2018 r. na polskim rynku fuzji i przejęć odnotowano mniejszą liczbę transakcji niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (48 vs. 57 w II kw. 2017 r.). Największą transakcją minionego kwartału było przejęcie przez Bank BGŻ BNP Paribas głównej części działalności Raiffeisen Polbanku za 3,25 mld zł. Ponad jedną trzecią wszystkich sprzedających stanowili inwestorzy prywatni. Zarówno po stronie sprzedających, jak i przejmowanych duży odsetek stanowiły podmioty z branży nansowej (odpowiednio 16% i 15%), co odzwierciedla dużą liczbę transakcji w obrębie sektora nansowego w ostatnim kwartale" - czytamy w raporcie.

Bank BGŻ BNP Paribas jest szóstym największym pod względem aktywów bankiem w Polsce. Przejęcie głównej działalności konkurenta pozwoli bankowi na zbliżenie się do czołowej piątki, w której znajdują się PKO BP, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK, mBank oraz ING Bank Śląski, podkreślili autorzy.

Według nich, na szczególną uwagę w minionym kwartale zasługują transakcje dotyczące spółek działających na rynku płatności internetowych i bezprzewodowych. W ciągu ostatnich trzech miesięcy byliśmy świadkami dwóch tego typu przejęć: zakupu DotCard przez duńskiego operatora płatności Nets oraz przejęcia pakietu większościowego w spółce PayTel przez portugalską grupę SIBS-SGPS.

"Rynek płatności internetowych i bezprzewodowych jest bardzo perspektywiczny. W obecnym otoczeniu rynkowym klienci poszukują możliwie najwygodniejszych i najbardziej niezawodnych metod płatności bezgotówkowych. Dodatkowo, coraz większa część obrotu dobrami konsumenckimi prowadzona jest w sferze e-commerce, co wzmaga popyt na nowoczesne sposoby płatności. Sprzedaż przez fundusz MCI fintechu DotCard to największa tego typu transakcja na rynku polskim. Można mówić, że poziom wyceny podmiotu jest zbliżony do wycen podobnych spółek na rynkach Europy Zachodniej. Transakcja przyniosła funduszowi ok. 255 mln zł zysku przy wewnętrznej stopie zwrotu na poziomie 40%. Tego typu wynik odzwierciedla duży popyt wśród inwestorów strategicznych na unikatowe rozwiązania z obszaru fintech" - powiedział dyrektor w Navigator Capital Group Jan Kospin, cytowany w komunikacie poświęconym raportowi.

Zgodnie z opinią ekspertów, branżę private equity czekają dobre lata, a polskie fundusze idą w dobrym kierunku.

"Kondycja funduszy w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych cały czas rośnie, natomiast fundusze VC pozostają wciąż słabo rozwinięte, choć pełnią kluczową rolę na świecie w inwestowaniu w nowe technologie oraz innowacje. Innowacje są wyzwaniem dla wielu krajów, trendem pozwalającym na rozwój, w Polsce tylko 1% PKB jest przeznaczony na wydatki rozwojowe, a powinno być 2 czy nawet 3 razy więcej. Wciąż nie mamy dobrze funkcjonującego trójkąta 'Państwo-Biznes Uczelnie' wspierającego wprowadzanie innowacji w Polsce" - skomentowała key account manager w Fordata Alicja Kukla-Kowalska, także cytowana w komunikacie.

W II kwartale 2018 obserwowaliśmy kolejne transakcje dotyczące konsolidacji sieci dystrybucji. Największą transakcją w tym obszarze było udane zakończenie wezwania na akcje Emperia Holding przez Maxima Grup, a jej wartość wyniosła ok. 1,2 mld zł. Przejęcie pozwoliło litewskiej grupie na objęcie około 400 supermarketów Stokrotka na terenie całej Polski, przypomniano w materiale.

"Obecnie warunki rynkowe w obszarze handlu detalicznego podyktowane są przez największe sieci dystrybucji. Podmioty chcące utrzymać lub rozszerzyć swoją pozycję na rynku poszukują możliwości konsolidacji poprzez przejęcia mniejszych konkurentów. W przypadku Maxima Grup zakup sieci Stokrotka wpisuje się w strategię budowania pozycji silnego gracza na rynku Europy Środkowej i Wschodniej. Posunięcie to zapewni litewskiemu podmiotowi skokowy wzrost skali biznesu na rynku polskim. Ze względu na rozmiar grupy oraz jej pozycję negocjacyjną wobec dostawców skalowanie biznesu poprzez przejęcia może przynieść satysfakcjonujący wynik finansowy" - ocenił manager w Navigator Capital Group Michał Kierul.

Odnotowany od kilkunastu miesięcy zastój na rynku energetyki odnawialnej dostał zielone światło do rozwoju. Prezydent Polski z końcem czerwca br. podpisał nowelizację ustawy o OZE.

"Uaktualnienie ustawy ma na celu wypełnienie krajowego zobowiązania dotyczącego energetyki odnawialnej na rok 2020, a kolejne nadchodzące poprawki - ożywienie rynku i zachęcenie potencjalnych kupujących z zagranicy do zainwestowania w nowe projekty i rozwój tych dotychczasowych. W rezultacie można spodziewać się w najbliższym czasie pierwszych wykupów mniejszych spółek z branży energetyki odnawialnej przez większych graczy rynkowych" - dodała Kukla-Kowalska.

Największą grupę sprzedających w II kwartale 2018 stanowili inwestorzy prywatni, którzy odpowiadali za ponad jedną trzecią transakcji.

"Jest to związane z obserwowanym przez nas od 2015 r. coraz powszechniejszym zjawiskiem sprzedaży przedsiębiorstw przez ich założycieli, którzy stanęli w obliczu problemów z sukcesją. Przewidujemy, że w 2-ej połowie 2018 r. zjawisko to się utrzyma i możemy mieć apogeum transakcji. Weźmy pod uwagę spółki z Wielkopolski: Solaris Bus & Coach czy sieć sklepów Piotr i Paweł, które w ostatnim czasie aktywnie poszukiwały inwestora, który zagwarantowałby najlepszą perspektywę rozwoju firmy" - podsumowała key account manager w Fordata.

Po stronie kupującej najbardziej aktywne były podmioty z branży Media/IT/Telecom - 13%, handlu detalicznego - 13% oraz firmy usług finansowych - 10%.

