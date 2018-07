"Weryfikacji uległy pozycje zobowiązań kredytowych oraz handlowych, dodane zostały zobowiązania warunkowe (gwarancje) w kwocie 60 mln zł oraz odsetki od obligacji naliczone od dnia 8 maja 2018 r. do dnia zapadalności danej serii obligacji określonej w warunkach emisji obligacji, w łącznej kwocie 263,3 mln zł" - czytamy w komunikacie.



Należy przy tym wskazać to, że ta ostatnia kwota nie stanowi zobowiązania bilansowego emitenta, zaznaczono w informacji.



"Oprócz powyżej wykazanych kwot zobowiązań emitenta grupa kapitałowa GetBack posiada na dzień 8 maja 2018 r. zobowiązania funduszy własnych konsolidowanych metodą pełną, których łączna wartość wynosi do 230 mln zł. Emitent prowadzi przy tym analizę odnośnie do uzupełnienia spisu wierzytelności o aktualizację kwot zobowiązań warunkowych (gwarancji) o łącznej wartości do kwoty 50 mln zł" - czytamy dalej.



"Wartość bilansowa zobowiązań skonsolidowanych emitenta oraz funduszy własnych emitenta wynosi na dzień 8 maja 2018 r. kwotę ok .3,35 mld zł. W kwocie tej zawarte są zobowiązania zabezpieczone, głównie wobec banków oraz innych instytucji finansowych na łączną kwotę 612,3 mln zł" - podano także.



GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

