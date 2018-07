Ronson zakontraktował sprzedaż 232 lokali w II kw., o 29% więcej r: r



Warszawa, 05.07.2018 (ISBnews) - Ronson Development zakontraktował sprzedaż 232 lokali W II kwartale 2018 r., tj. o 29% więcej r/r, a liczba lokali przekazanych klientom w tym okresie, które zostaną rozpoznane w rachunku wyników za II kw., wyniosła 213 wobec 72 przed rokiem, poinformowała spółka.

"W drugim kwartale tego roku osiągnęliśmy wyraźnie lepsze wyniki sprzedażowe niż w kilku poprzednich kwartałach. W ostatnich trzech miesiącach zakontraktowaliśmy sprzedaż 232 lokali, czyli niemal o 30% więcej niż przed rokiem. Strzałem w dziesiątkę okazał się nasz nowy projekt w Poznaniu - Grunwald 2 wprowadzony do oferty w kwietniu. Sprzedaliśmy już tam ponad 40 mieszkań. W Warszawie naszym bestsellerem jest obecnie osiedle Miasto Moje na Białołęce, gdzie w samym drugim kwartale znaleźliśmy nabywców na ponad 60 lokali. Dlatego też niebawem planujemy rozpocząć realizację trzeciego etapu tej inwestycji. Niezmiennie dużą popularnością cieszy się również projekt City Link na Woli, w którym od kwietnia do czerwca sprzedaliśmy blisko 40 lokali. Dobre wyniki sprzedażowe notujemy także we Wrocławiu: w drugim kwartale tego roku w projektach Vitalia oraz Miasto Marina sprzedaliśmy po kilkanaście lokali" - powiedział członek zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development Andrzej Gutowski, cytowany w komunikacie.

Ronson Development znalazł nabywców łącznie na 436 lokali w I poł. br. podobnie do wyniku z I poł. 2017 r. Na koniec czerwca br. w ofercie sprzedaży Ronson Development znajdowało się łącznie ponad 880 lokali w czterech miastach: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.

"Drugi kwartał tego roku był dla nas bardzo udany również pod względem liczby mieszkań przekazanych nabywcom. Nasi klienci otrzymali w tym okresie klucze do 213 lokali. To niemal trzykrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Blisko 80 lokali przekazaliśmy w czwartym etapie projektu Espresso na Woli, którego budowa zakończyła się w lutym. W czerwcu uzyskaliśmy natomiast pozwolenie na użytkowanie pierwszego etapu osiedla Miasto Moje i do końca miesiąca zdążyliśmy przekazać nabywcom 60 mieszkań. W drugim kwartale przekazaliśmy również pierwsze 24 lokale w projekcie Nova Królikarnia. Są to głównie apartamenty o dużych metrażach i wysokiej średniej cenie jednostkowej, w związku z czym projekt ten będzie mieć znaczący udział w przychodach za drugi kwartał" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Ronson Development Rami Geris, cytowany w komunikacie.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)