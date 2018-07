Urząd w którym pracował Tomasz Rzewuski był jednym z dwóch, które obsługiwały podmioty z grupy Amber Gold oraz szefów tej spółki - Marcina i Katarzynę P. Będzie to drugie podejście do przesłuchania tego świadka. Początkowo miał on zeznawać przed dwoma tygodniami, ale dzień przed przesłuchaniem złożył do komisji wniosek o usprawiedliwienie jego nieobecności.

Wątek służb skarbowych w aferze Amber Gold był również przedmiotem wtorkowego i środowego posiedzenia komisji. We wtorek zeznania złożył wówczas były kierownik II Działu Kontroli Podatkowej Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku Sławomir Langowski oraz jego były przełożony, b. naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku Krzysztof Ptaszyński. Z kolei w środę zeznawali były zastępca dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku Artura Korzeniewskiego oraz jego przełożona, b. dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku Małgorzata Bogumił.

Amber Gold powstała na początku 2009 r. i miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. W połowie 2011 r. spółka przejęła większościowe udziały w liniach lotniczych Jet Air, następnie w niemieckich OLT Germany, a pod koniec 2011 r. w liniach Yes Airways. Powstała wtedy marka OLT Express.

Linie OLT Express upadłość ogłosiły pod koniec lipca 2012 r. Z kolei Amber Gold ogłosiła likwidację 13 sierpnia 2012 r., a tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Według ustaleń, w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej firma oszukała w sumie niemal 19 tys. swoich klientów, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski