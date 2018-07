Bloomberg śledzi słowną wojnę między amerykańskim prezydentem a OPEC. „Twoje tweety podniosły ceny o co najmniej 10 dolarów za baryłkę”, stwierdził irański gubernator OPEC, Hossein Kazempour Ardebili, w wiadomości do Trumpa, zamieszczonej na serwisie informacyjnym irańskiego ministerstwa naftowego Shana. „Przestań, bo ceny będą coraz większe!” (Co w oryginale brzmiało: „Pls stop it, otherwise it will go even higher!”).

Trump ogłosił wczoraj na Twitterze, że Organizacja ds. Eksportu Ropy Naftowej „nie robi nic, aby pomóc"” obniżyć koszty ropy i „jeśli w ogóle, to OPEC napędza ceny”. Mimo, że kluczowy członek organizacji, Arabia Saudyjska, oświadcza, że grupa i jej sojusznicy pozytywnie wpłyną na produkcję, to Goldman Sachs Group Inc. ostrzega, że ropa naftowa najprawdopodobniej będzie coraz droższa, ponieważ rynek jest narażony na znaczne ryzyko związane z dostawami z Wenezueli do Iranu.

„Walczysz z dobrymi ludźmi z OPEC” – dodał Kazempour. „Tak naprawdę dyskredytujesz ich i podważasz ich suwerenność. Oczekujemy, że będziesz bardziej uprzejmy”.

