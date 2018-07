"Praworządność, demokracja, wolności nie są przedmiotem do negocjacji. Nie może być ustępstw. Jest jasne, że we wszystkich krajach UE podstawą powinny być rządy prawa. Wolność jest czymś, co sprawia, że jesteśmy silniejsi, to coś co odróżnia nas od reszty świata" - powiedział szef rządu austriackiego na spotkaniu w Wiedniu z unijnymi korespondentami.

Wcześniej źródła unijne poinformowały, że przedstawiciele państw członkowskich zdecydowali, że we wrześniu odbędzie się kolejne, drugie wysłuchanie Polski w ramach procedury z art. 7 unijnego traktatu.

