Samsung Life Insurance Co. zostanie zmuszone do sprzedania swoich udziałów w producencie elektroniki. Partia prezydenta Moon Jae-ina przygotowuje się do przepchnięcia przez parlament ustawy, która zakaże towarzystwom ubezpieczeniowym posiadania ponad 3 proc. udziałów w innych oddziałach koncernów.

Zmiany objęłyby także księgowość i miałyby polegać na zmianie sposobu wyceny aktywów (na podstawie ich aktualnej ceny zamiast kosztów akwizycji).

Ubezpieczyciel jest kluczowym elementem pakietu kontrolnego rodziny Lee Kuna-hee w Samsung Electronics, więc sprzedaż udziałów znacznie zmniejszyłaby jej wpływ na działanie koncernu. Wspomniana konieczność zbycia aktywów jest jednym z największych problemów producenta smartfonów. Nowa ustawa uderzyła w sprzedaż smartfonów, natomiast prowadzone w Chinach śledztwo w sprawie zmowy z udziałem Samsunga przy sprzedaży chipów doprowadziło w tym roku do spadku wartości akcji firmy aż o 9 proc.

- Samsung Life jest piętą achillesową firmy, która ciąży akcjom Samsung Electronics – powiedział Jeong Dae-ro, analityk Mirae Asset Daewoo Co. – Nie ma innego oddziału Samsunga, który mógłby sobie pozwolić na kupno akcji Electronics od Samsung Life – dodał.

Samsung Life zostało utworzone przed 1980 rokiem za 600 mld wonów. Obecnie jego udziały mają wartość około 23 bln wonów. Lee posiada 20,8 proc. akcji ubezpieczyciela, podczas gdy Samsung C&T Corp., którego największym udziałowcem jest syn Lee Jay Y. Lee, jest posiadaczem 19,3 proc. udziałów w Samsung Life. Spadkobierca posiada jedynie 0,65 proc. akcji Samsung Electronics. C&T jest postrzegany jako potencjalny nabywca udziałów w Samsung Electronics, jednak zgodę na ten zakup musi wyrazić pozostała część akcjonariatu.

To nie pierwszy przypadek, gdy rządowe regulacje negatywnie odbiły się na wartości akcji Samsung Electronics. Pod koniec maja akcje firmy straciły 3,5 proc. po tym jak Samsung Life oraz Samsung Fire & Marine Insurance Co. poinformowały, że będą zmuszone do sprzedania 27 mln akcji Samsung Electronics.

Prawnik rządzącej partii Lee Jong-kul twierdzi, że Samsung Life musi zostać oddzielone od Samsung Electronics w trosce o swoich klientów. Zmiany mają utrudnić rodzinnym czebolom wykorzystywanie finansowych oddziałów do kontroli innych obszarów działalności.

