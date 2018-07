Grupa PHN rozpoczyna budowę obiektu handlowego na warszawskim Lewandowie



Warszawa, 05.07.2018 (ISBnews) - Grupa Kapitałowa PHN oficjalnie przekazała generalnemu wykonawcy – firmie Eurobudowa – plac budowy pod realizację budynku handlowo-usługowego przy ul. Geodezyjnej na warszawskiej Białołęce, tuż przy Trasie Toruńskiej, podała spółka. Podpisana została także długoletnia umowa najmu z najemcą.

"Umowa z firmą Eurobudowa obejmuje budowę pawilonu handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami i zjazdem z drogi wewnętrznej. Do obowiązków wykonawcy należy także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Prace budowlane docelowo mają trwać 8 miesięcy, a obiekt rozpocznie działalność w pierwszym kwartale 2019 r." – czytamy w komunikacie.

Grupa Kapitałowa PHN podpisała umowę najmu realizowanej inwestycji na okres 15 lat.

Należąca do Grupy Kapitałowej PHN nieruchomość, na której powstanie inwestycja obejmuje obszar 8,7 tys. m2 i znajduje się na granicy Warszawy z Gminą Marki przy Trasie Toruńskiej (S8). Powierzchnia zagospodarowania terenu pod projekt to ok. 3,1 tys. m2, a inwestycja dostarczy całkowitą powierzchnię najmu wynoszącą ok. 1,1 tys. m2, podano także.

PHN jest spółką holdingową do której należą m.in. Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo, Dalmor, Agroman i Wrocławskie Centrum Prasowe. PHN zadebiutował na warszawskiej giełdzie w lutym 2013 r.

(ISBnews)