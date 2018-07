Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,75 proc. i wyniósł 24.356,74 pkt.

S&P 500 zyskał 0,86 proc. i wyniósł 2.736,61 pkt.

Nasdaq Comp. zwyżkował 1,12 proc., do 7.586,43 pkt.

Na Wall Street wzrostom przewodził sektor IT, w szczególności producenci półprzewodników.

Jeden z nich, Micron, podtrzymał kwartalne prognozy sprzedaży, po tym jak chiński sąd zakazał sprzedaży 26 produktów firmy po przegranym procesie z tajwańskim konkurentem. Skutki wyroku, zdaniem spółki i analityków, nie będą miały większego wpływu na przychody spółki.

Pod kreską sesję zakończył jedynie sektor paliwowy w ślad za popołudniowymi spadkami cen ropy naftowej, po nieoczekiwanym wzroście zapasów surowca w USA.

Neutralny dla rynków okazał się wydźwięk protokołu z czerwcowego posiedzenia Fed.

Stopniowe podwyżki stóp procentowych w USA są konieczne w obliczu "bardzo mocnej" gospodarki - wynika z protokołu z czerwcowego posiedzenia Rezerwy Federalnej.

Bankierzy wskazali na rosnące ryzyka związane z tarciami handlowymi oraz na konieczność zmiany określania polityki monetarnej jako akomodacyjnej.

"Niepewność oraz ryzyka związane z polityką handlową uległy intensyfikacji oraz wyraziło obawy, że niepewność oraz ryzyka ostatecznie mogą przynieść negatywne efekty dla zaufania w biznesie oraz dla wydatków inwestycyjnych" - napisano w minutkach.

Kilkoro bankierów stwierdziło w ubiegłym miesiącu, iż "warto nadal monitorować nachylenie krzywej dochodowości"

Spread między 2- a 10-letnimi obligacjami USA (2y10y) spadł w czwartek na nowe minima w obecnym cyklu (poziomy nienotowane od 2007 r.), przebijając 28 pb. Spread 5y30y przebił z kolei 21 pb.

Krzywa 2y10y ostatni raz uległa odwróceniu w grudniu 2005 r., a 5y30 na początku 2016 r.

Rynki finansowe szykują się na kolejną odsłonę wojny handlowej.

Administracja Białego Domu potwierdziła, że pakiet amerykańskich ceł na chiński import o wartości 34 mld USD wejdzie w życie w piątek o godz. 0.01 czasu lokalnego (godz. 6.00 w Polsce).

Chiny informowały wcześniej, że zamierzają odpowiedzieć w podobnej skali (ok. 50 mld USD), w postaci taryf głównie na amerykański sektor rolny (ok. 40 proc. wartości towarów), motoryzacyjny (ok. 1/4) i surowcowy (ok. 1/8).

Kanclerz Niemiec Angela Merkel odrzuciła w piątek amerykańską propozycję bilateralnych negocjacji handlowych z USA, wyrażając preferencję dla rozmów wielostronnych.

Ambasador USA w Niemczech powiedział szefom niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, że prezydent Donald Trump zawiesiłby groźbę wprowadzenia ceł na samochody importowane z Unii Europejskiej, jeśli UE zniosłaby cła na samochody amerykańskie - poinformował w środę niemiecki "Handelsblatt".

Informacje HB pchnęły w górę wyceny spółek samochodowych zarówno w USA (ok. 1 proc. zwyżki), jak i w Europie (3-5 proc. wzrosty).