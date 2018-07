Kardiolog podkreślił też, że na rynku pozostały leki zawierające walsartan, które nie zostały wycofane przez GIF. Nie zawierają one bowiem walsartanu wyprodukowanego w Chinach.

W środę 4 lipca Główny Inspektor Farmaceutyczny zdecydował o wycofaniu z obrotu serii produktów leczniczych na nadciśnienie tętnicze zawierających w swoim składzie substancję czynną walsartan (valsartanum), wyprodukowaną przez chińskiego wytwórcę - Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. Na stronie GIF (https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/decyzje?page=0) widnieje informacja o wycofaniu 51 produktów leczniczych zawierających tę substancję.

Powodem decyzji jest zanieczyszczenie, jakie wykryto w walsartanie użytym do produkcji leków. Wycofanie produktów, które go zawierają, zarekomendowała Europejska Agencja Leków (EMA). Wciąż nie podano oficjalnie, jakie to zanieczyszczenie.

Prof. Piotr Jankowski z Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie powiedział PAP, że pacjenci, którzy stosują preparat objęty decyzją o wycofaniu, nie powinni go odstawiać, dopóki lekarz nie przepisze im innego leku. „Trzeba pamiętać, że u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym nagłe zaprzestanie przyjmowania leku może grozić tak poważnymi powikłaniami, jak zawał serca czy udar mózgu” – wyjaśnił specjalista. Dlatego stosowanie wycofanego leku przez kolejne 2-3 dni prawdopodobnie jest mniej niebezpieczne niż nagłe przerwanie terapii.

Pacjenci powinni jednak jak najszybciej zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub prowadzącego ich kardiologa w celu zamiany leku na inny, podkreślił prof. Jankowski. „Najłatwiejszym i najszybszym rozwiązaniem jest zamiana na inny preparat zawierający walsartan, który nie został wycofany” – zaznaczył. Może to zrobić również lekarz POZ. Takiej zamiany może też dokonać farmaceuta w aptece, naturalnie pod warunkiem, że pacjent ma aktualną receptę, wyjaśnił kardiolog.

Na rynku jest grupa preparatów z walsartanem, których GIF nie wycofał. Są to między innymi: Valzek, Valsartan Genoptim, Apo-Valsart, Bespres, Co-Bespres, Diovan, Co-Diovan, Valsacor, Co-Valsacor, Valsartan 123-ratio. Dostępne są również preparaty zwierające inne substancje czynne z grupy sartanów, a także liczne leki obniżające ciśnienie tętnicze (leki hipotensyjne) o zupełnie innym mechanizmie działania.

Zdaniem prof. Jankowskiego zamiany leku na preparat z innej grupy leków hipotensyjnych, powinien dokonać kardiolog prowadzący pacjenta. „Pacjent może bowiem różnie zareagować na nową substancję czynną i mogą się pojawić działania niepożądane” - podkreślił specjalista.

