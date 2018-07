Sejm przyjął ustawę o pomocy państwa w pierwszych latach najmu mieszkania



Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o pomocy państwa w pierwszych latach najmu mieszkania, na podstawie której dopłaty do czynszu najmu będą przyznawane pierwszym najemcom na 15 lat. Ustawa ma być teraz rozpatrzona przez Senat.

"Dopłaty będą przyznawane najemcom zasiedlającym mieszkania w ciągu 20 lat od momentu ukończenia inwestycji. Program dopłat do czynszów 'Mieszkanie na start' pomoże ludziom, których nie stać na wynajem czy zakup mieszkania na rynku komercyjnym, jednak ich dochody są zbyt wysokie, by mogli ubiegać się o mieszkania komunalne" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIR).

Głównym kryterium decydującym o przyznaniu dopłaty do najmu będzie dochód. Do ustawowego katalogu kryteriów decydujących o pierwszeństwie w przyznaniu najmu mieszkania (posiadanie dzieci, niepełnosprawność), dodano kryterium otwarte - określane przez gminy.

"Dopłata do czynszu za najem nowych mieszkań sprawi, że w rodzinnych budżetach zostanie więcej pieniędzy na inne konieczne wydatki domowe i zagwarantuje stabilne utrzymanie lokalu w dłuższej perspektywie" - skomentował wiceminister Artur Soboń, cytowany w komunikacie.

Do przyznania dopłaty konieczne będzie zawarcie przez inwestora umowy z gminą, a w kolejnym kroku gmina wystąpi do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o zawarcie umowy zabezpieczającej środki na przyszłe dopłaty do najmu mieszkań objętych realizowaną inwestycją. Gmina będzie ponadto musiała przeprowadzić wstępny nabór mieszkańców, wykorzystując zapisany w proponowanej ustawie katalog kryteriów pierwszeństwa. Ostateczna decyzja o zawarciu umów najmu będzie zależała od inwestora, który dokona oceny zdolności czynszowej.

"Jednoosobowe gospodarstwa domowe będą mogły ubiegać się o dopłatę, jeżeli ich średni miesięczny dochód nie przekracza 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, publikowanego przez GUS. Za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym limit 60% jest zwiększany o 30 pkt. proc. Oznacza to, że w przypadku dwuosobowego gospodarstwa limit wynosi 90% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a w przypadku trzyosobowego - 120%" - czytamy dalej.

Najemcy będą co roku weryfikowani pod kątem tego, czy nadal spełniają kryteria dochodowe uprawniające do otrzymywania dopłat. W sytuacji braku spełniania kryteriów dochodowych, prawo do dopłat będzie zawieszone lub wygaszone. Z dopłat będzie można skorzystać niezależnie od tego, czy wybierze się opcję najmu mieszkania z dochodzeniem do własności czy tylko najem.

"Od 2019 roku ruszy system dopłat do czynszu dla pierwszych najemców nowo wybudowanych mieszkań i mieszkań w budynkach poddanych rewitalizacji w ramach współpracy inwestorów z gminami. Dopłaty otrzymają osoby spełniające warunki zapisane w ustawie (dochodowe, majątkowe, związane z używaniem mieszkania). Za nabór najemców odpowiadać będzie gmina" - wskazano także w materiale.

Na podstawie kryteriów ustalonych przez samorząd (wybranych z kryteriów ustawowych, np. wysokość dochodów, liczba dzieci, niepełnosprawność, migracje za pracą) powstanie lista najemców, z którymi inwestor będzie zawierać umowy najmu. Warunkiem jej podpisania będzie posiadanie przez wskazanych przez gminę najemców zdolności czynszowej (zdolność do regularnego opłacania czynszu).

"Program dopłat do czynszu realizuje dwa główne cele: społeczny i inwestycyjny. Pierwszy stanowi pomoc dla gospodarstw domowych mających trudności w samodzielnym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, drugi - zachętę do realizacji inwestycji polegających na budowie mieszkań na wynajem" - podsumowano.

(ISBnews)