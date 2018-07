W kolejnych miesiącach dalszy spadek bezrobocia. Ale nie tak szybki jak do tej pory

Źródło: PAP

W kolejnych miesiącach można spodziewać się dalszego spadku bezrobocia, jednak nie będzie on tak szybki jak do tej pory - powiedziała minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Resort wstępnie szacuje, że na koniec czerwca 2019 r. stopa bezrobocia spadnie do 4,9 proc.