Poniżej indeksy w Europie z godz. 9.15

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3447,61 0,19 1,53 -0,38 -0,42 -1,61 DAX Niemcy 12483,44 0,15 1,44 -2,70 0,83 -3,36 FTSE 100 W.Brytania 7624,33 0,28 -0,16 -1,14 3,91 -0,83 CAC 40 Francja 5383,85 0,33 1,13 -1,35 4,49 1,34 IBEX 35 Hiszpania 9894,00 0,28 2,82 1,05 -5,76 -1,49 FTSE MIB Włochy 21969,22 0,25 1,59 0,74 4,20 0,53

Na bazowych rynkach długu panuje względna stabilizacja. Rentowność 10-letniego bunda i 10-letnich Treasuries pozostaje bez zmian na poziomie 0,30 proc. o 2,83 proc.

Uwaga uczestników obrotu skierowana jest na rozwój zdarzeń w wojnie handlowej między USA a Chinami, która w przypadku eskalacji może stłumić szeroko zakrojone ożywienie w światowej gospodarce.

Chiny poinformowały ok. godz. 9.30 o wcieleniu w życie odwetowych taryf po tym, jak Stany Zjednoczone nałożyły w piątek minutę po północy czasu lokalnego (6.01 w Polsce) cła na chiński import o wartości 34 mld USD. Prezydent USA D. Trump poinformował w czwartek, że taryfy na kolejne 16 mld chińskich towarów wejdą w życie w ciągu dwóch kolejnych tygodni.

Trump zagroził, że Stany mogą wprowadzić cła w sumie na 550 mld USD chińskiego importu, co o niemal 50 mld USD przekroczyłoby wartość chińskiego eksportu do USA w 2017 r. (505,5 mld USD).

Amerykańskie cła wymierzone są w prowadzoną przez władze ChRL strategię gospodarczą „Made in China 2025”, która ma z Chin uczynić światowego potentata wysokich technologii. Wprowadzone w piątek taryfy dotyczą 818 kategorii towarów, głównie przemysłowych.

Chiny informowały wcześniej, że zamierzają odpowiedzieć w podobnej skali (w sumie ok. 50 mld USD), w postaci taryf głównie na amerykański sektor rolny (ok. 40 proc. wartości towarów), motoryzacyjny (ok. 1/4) i surowcowy (ok. 1/8).

EURO (NA KRÓTKO) W GÓRĘ PO DANYCH Z NIEMIEC

Kolejne mocne dane z Niemiec wsparły z rana, choć jedynie na krótko, notowania wspólnej waluty.

EUR/USD rósł z rana o 0,2 proc. w okolice 1,172, co jest najwyższym kwotowaniem od 14 czerwca. Po godz. 9.30 kwotowanie pary spada w kierunku 1,17.

Po pozytywnym zaskoczeniu zamówieniami w przemyśle, w piątek podano, iż produkcja w tym sektorze niemieckiej gospodarki wzrosła w maju 2,6 proc. mdm vs. oczekiwane 0,3 proc.

Rdr produkcja przemysłowa wzrosła o 3,1 proc., choć analitycy oczekiwali wzrostu o 1,5 proc.

SĄDNY DZIEŃ DLA BREXITU

Inwestorzy z Londynu śledzić będą w piątek przebieg wyjazdowego spotkania brytyjskiego rządu.

Premier T. May przedstawi w piątek swojemu gabinetowi kolejny plan relacji celnych z UE po opuszczeniu Wspólnoty, który ma być kompromisem dla obozów zwolenników twardego i miękkiego Brexitu.

Propozycje May uważane są za skomplikowane i zostały skrytykowane w czwartek zarówno przez sekretarza UK ds. Brexitu, jak też przez niemiecki rząd - wynika z nieoficjalnych doniesień prasowych.

Eurosceptycy, na czele z szefem MSZ B. Johnsonem szykują atak na May - podają agencje.

Przed spotkaniem GBP/USD pozostaje bez większych zmian w okolicach 1,322.

Według propozycji May Wlk. Brytania miałaby pobierać cła za towary eksportowane do UE w imieniu Wspólnoty i pozostałaby związana z UE częścią regulacji celnych.

OCZEKIWANIE NA PAYROLLS

Kluczową publikacją makroekonomiczną piątku będzie raport z rynku pracy USA za czerwiec (godz. 14.30). Równolegle opublikowany zostanie bilans handlowy Stanów za maj.

W maju stopa bezrobocia w USA spadła na 18-letnie minimum 3,8 proc., notowane wcześniej jedynie w 1969 r. Przeciętny przyrost miejsc pracy poza rolnictwem w 2018 r. do maja wynosi 207 tys. miesięcznie wobec 182 tys. w 2017 r.

Za czerwiec rynek oczekuje wzrostu liczby miejsc pracy w sektorach pozarolniczych o 195 tys. vs 223 tys. w maju oraz utrzymania stopy bezrobocia na niezmienionym poziomie.

Coraz ciaśniejszy rynek pracy skłania pracodawców w USA do podwyżek płac. Rynek szacuje, że w ujęciu rdr przeciętne wynagrodzenie godzinowe wzrośnie w czerwcu do 2,9 proc. z 2,7 proc., co byłoby najwyższym wskazaniem od czerwca 2009 r.

W marcu i kwietniu po raz pierwszy w historii badań (od 2000 r.) liczba nieobsadzonych wakatów w USA (ankieta JOLTS) przekroczyła liczbę osób pozostających bez pracy.

Napięcia na rynku pracy znajdują coraz mocniej odzwierciedlenie we wskazaniach inflacji. Preferowana przez Fed miara wzrostu cen - deflator PCE - w ujęciu bazowym wzrósł w maju do 2-proc. celu inflacyjnego, po raz pierwszy od 6 lat.

Neutralny dla rynków okazał się wydźwięk czwartkowego protokołu z czerwcowego posiedzenia Fed.

Stopniowe podwyżki stóp procentowych w USA są konieczne w obliczu "bardzo mocnej" gospodarki - wynika z protokołu z czerwcowego posiedzenia Rezerwy Federalnej.

Bankierzy wskazali na rosnące ryzyka związane z tarciami handlowymi oraz na konieczność zmiany określania polityki monetarnej jako akomodacyjnej.

Uwagę decydentów przykuła również coraz bardziej płaska krzywa dochodowości Treasuries.

Spread między 2- a 10-letnimi obligacjami USA (2y10y) spadł w czwartek na nowe minima w obecnym cyklu (poziomy nienotowane od 2007 r.), przebijając 28 pb. Spread 5y30y przebił z kolei 21 pb.

Krzywa 2y10y ostatni raz uległa odwróceniu w grudniu 2005 r., a 5y30 na początku 2016 r. Ujemnie nachylona krzywa poprzedzała recesję w USA w każdym przypadku od II Wojny Światowej.

NOTOWANIA ROPY BEZ WIĘKSZYCH ZMIAN

Notowania ropy naftowej pozostają przed otwarciem europejskich rynków bez większych zmian. WTI wyceniana jest w okolicach 73,1 USD, a Brent na poziomie ok. 77,3 USD za baryłkę.

Arabia Saudyjska wydobywała w czerwcu przeciętnie 10,49 mln baryłek dziennie, o 500 tys. b. więcej niż w maju - wynika z nieoficjalnych informacji Bloomberga. Saudowie próbują w ten sposób powstrzymać ceny ropy przed dalszymi zwyżkami - podaje agencja.