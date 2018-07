Przychody TXM spadły o 2% r: r do ok. 29 mln zł w czerwcu



Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM w czerwcu 2018r. wyniosła ok. 29 mln zł, co oznacza spadek o 2% w porównaniu do czerwca roku poprzedniego, podała spółka.

W ujęciu narastającym od stycznia do czerwca br. sprzedaż zrealizowana przez Grupę TXM wyniosła ok. 165 mln zł i ukształtowała się na tym samym poziomie co w roku poprzednim.

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl w czerwcu 2018 roku wyniosły ok. 0,6 mln zł, co oznacza spadek o 26% w stosunku do czerwca 2017 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego wyniosła ok. 3,6 mln zł i była o 11% niższa w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

"Kontynuujemy prace nad poprawą oferty produktowej i wzmocnieniem relacji z klientami. Czerwcowy wynik obarczony jest wpływem częściowego deficytu letniego asortymentu, jaki odczuwamy od drugiej połowy maja. Jednocześnie, dzięki wzmożonej komunikacji prowadzonych akcji promocyjnych, udało się nam utrzymać wyniki sprzedaży na stabilnym poziomie" - powiedział prezes Marcin Gregorowicz, cytowany w komunikacie.

"Widzimy pozytywne efekty przeprowadzonych w ostatnich miesiącach zmian. Istotnie poprawiliśmy komunikację z klientami i widzimy potencjał do przyszłego wzrostu sprzedaży. Dlatego chcąc znacznie przyśpieszyć tempo realizacji programu naprawczego, w tym szczególnie przebudowy asortymentu oraz udrożnienia źródeł zakupowych, wystąpiliśmy z propozycją pozyskania kapitału od naszych akcjonariuszy" – dodał wiceprezes i dyrektor finansowy Marcin Łużniak, cytowany w komunikacie.

Sieć TXM na koniec czerwca składała się z 392 sklepów własnych o łącznej powierzchni 104,8 tys. m2., która była o 1,8% wyższa niż na koniec czerwca 2017.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)