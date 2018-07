Marvipol Development ma przedwstępną umowę nabycia nieruchomości w Kołobrzegu



Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Marvipol Development zawarł z niepowiązaną osobą prawną przedwstępną umowę nabycia nieruchomości w Kołobrzegu za 25 mln zł netto pod inwestycję deweloperską, podała spółka.

"Przedmiotem umowy jest ustalenie warunków nabycia od sprzedającego przez emitenta lub wskazaną przez emitenta jednostkę w 100% od niego zależną, prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z dwóch działek o łącznej powierzchni ok. 0,7 ha zlokalizowanej w Kołobrzegu, za cenę 25 mln zł netto, na której emitent zamierza zrealizować inwestycję deweloperską" - czytamy w komunikacie.

Termin na zawarcie umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości został ustalony najpóźniej na 10 sierpnia 2018 roku, podano także.

"Umowa zawiera postanowienie o prawie emitenta do jednostronnego odstąpienia od umowy w przypadku negatywnego, w ocenie emitenta, wyniku due diligence nieruchomości. Ponadto, do zawarcia umowy przyrzeczonej wymagane jest przedłożenie przez sprzedającego dokumentu, z treści którego wynikać będzie zobowiązanie banku do zwolnienia nieruchomości od obciążeń z tytułu hipoteki" - czytamy dalej.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)