Robyg wyemitował obligacje serii PB o łącznej wartości 60 mln zł



Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Robyg wyemitował i dokonał przydziału 60 tys. obligacji na okaziciela serii PB o łącznej wartości 60 mln zł, podała spółka.

Oferta była realizowana w ramach programu emisji obligacji do kwoty 400 mln zł. Obecne wykorzystanie programu wynosi 360 mln zł.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z realizacji programu emisji obligacji Robyg. Pozyskanie kwoty 360 mln zł na polskim rynku obligacji to duży sukces, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż ostatnia emisja miała miejsce w trudnym momencie dla rynku. Chcielibyśmy podziękować naszym inwestorom za wsparcie Grupy Robyg i możliwość znalezienia się wśród wybranej liczby emitentów, którzy z powodzeniem uplasowali obligacje korporacyjne" - powiedział wiceprezes i dyrektor finansowy Artur Ceglarz, cytowany w komunikacie.

Pod koniec czerwca Robyg podał, że wyemituje obligacje serii PB do łącznej maksymalnej kwoty 100 mln zł w terminie do 5 lipca.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 r. do maja 2018 r. W 2017 r. Robyg zakontraktował w Warszawie i Gdańsku ok. 3 470 lokali.

(ISBnews)