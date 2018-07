Synektik został dystrybutorem na Polskę systemów da Vinci od Intuitive Surgical



Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Synektik zawarł z Intuitive Surgical umowę, na mocy której został wyłącznym dystrybutorem na Polskę systemów da Vinci i będzie odpowiadał m.in. za sprzedaż i serwis robotów chirurgicznych, podała spółka. Umowa została zawarta na okres do końca 2021 r. z możliwością przedłużenia na kolejny rok.

"Intuitive Surgical, lider globalnego rynku robotycznych technologii wspierających zabiegi chirurgiczne, producent systemu da Vinci, oraz Synektik, wiodący polski producent i dostawca radiofarmaceutyków oraz urządzeń stosowanych w diagnostyce i terapii w dziedzinach onkologii, kardiologii i neurologii, zawarły umowę o współpracy w zakresie sprzedaży, na polskim rynku, robotów chirurgicznych da Vinci. Na mocy umowy Synektik został wyłącznym dystrybutorem na Polskę systemów da Vinci i będzie odpowiadał m.in. za sprzedaż i serwis robotów, instrumentów i akcesoriów do ww. urządzeń" - czytamy w komunikacie.

System da Vinci , opracowany, produkowany i komercjalizowany przez Intiuitive Surgical, jest najbardziej zaawansowanym systemem robotycznym wykorzystywanym do przeprowadzania zabiegów chirurgicznych m.in. w obszarze urologii, ginekologii i chirurgii ogólnej. Charakteryzuje się m.in. wyjątkową precyzją, małą inwazyjnością zabiegów przekładających się na wysoką efektywność operacji i znacznie ograniczenie ryzyka powikłań pooperacyjnych. System został wprowadzony po raz pierwszy na rynek w 1999 r. i od tamtego czasu nieustannie jest udoskonalany, podnosząc zarówno efektywność przeprowadzanych przy jego wykorzystaniu procedur jak i komfort i intuicyjność użytkowania, podano w materiale.

"Jednym z naszych priorytetów będzie dbałość o kluczowy dla skuteczności prowadzonych przy wykorzystaniu systemu da Vinci zabiegów wysoki poziom przeszkolenia operatorów oraz odpowiedni poziom utylizacji systemów. Opracowane przez Intuitive Surgical rozwiązania pozwalają na prawdziwy skok jakościowy w terapii takich schorzeń, jak np. rak prostaty. Wierzymy, że wkrótce i polscy pacjenci, dziś często decydujący się na leczenie w zagranicznych ośrodków dysponujących systemami da Vinci, będą mogli również w kraju korzystać ze wspieranej technologią da Vinci opieki medycznej na najwyższym poziomie" - powiedział prezes Synektik Cezary Kozanecki, cytowany w komunikacie.

"Przypomnę, że jest to rozwiązanie, które charakteryzuje się niezwykłą precyzją oraz małą inwazyjnością, co w praktyce przekłada się na krótszy okres hospitalizacji, i co za tym idzie oszczędności na poziomie służby zdrowia. Pacjent operowany z pomocą robota zużywa mniej leków, mniej krwi do transfuzji, szybciej zwalnia szpitalne łóżko i szybciej wraca do codziennego życia" - dodał prezes.

Obecnie systemy da Vinci działają w ponad 4,5 tys. placówek medycznych na całym świecie.

"Robotyka to przyszłość medycyny. W Stanach Zjednoczonych otwarte i laparoskopowe operacje prostatektomii stanowią zaledwie 13 procent wszystkich zabiegów. Pozostałe 87 procent to operacje przeprowadzane przy udziale robota da Vinci. Z roku na roku dynamicznie wzrasta liczba operacji z wykorzystaniem tej technologii. Szacuje się, że w tym roku na świecie zostanie przeprowadzonych blisko milion operacji i zabiegów chirurgicznych przy wykorzystaniu systemów da Vinci" - podsumował Kozanecki.

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

