Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM w czerwcu 2018r. wyniosła ok. 29 mln zł, co oznacza spadek o 2% w porównaniu do czerwca roku poprzedniego, podała spółka. >>>>

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w czerwcu br. wyniosła ok. 50 mln i była nieznacznie niższa w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedzającego, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż Grupy Kapitałowej Redan wyniosła ok. 273 mln zł i była niższa o ok. 1% r/r. >>>>

Marvipol Development zawarł z niepowiązaną osobą prawną przedwstępną umowę nabycia nieruchomości w Kołobrzegu za 25 mln zł netto pod inwestycję deweloperską, podała spółka. >>>>

Rady nadzorcze Energi i Enei wyraziły zgodę na głosowanie za zawarciem umowy z konsorcjum GE Power i Alstom Power Systems na budowę Elektrowni Ostrołęka C, podały spółki. >>>>

Zarząd Polenergii uważa cenę w wezwaniu Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) za nieodpowiadającą wartości godziwej spółki, podano w komunikacie. >>>>

QubicGames zawarł z Mateuszem Miczka (developer) umowę wydawniczą, określającą szczegóły przystosowania i wydania gry "Laser Kitty Pow Pow" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. >>>>

QubicGames i inni założyciele zarejestrowali spółkę I.V.O Games, która ma tworzyć i wydawać gry premium na konsole, w tym konsolę Nintendo Switch oraz komputery PC/Mac, podano w komunnikacie. >>>>

Robyg wyemitował i dokonał przydziału 60 tys. obligacji na okaziciela serii PB o łącznej wartości 60 mln zł, podała spółka. >>>>

Merlin Group podjął wspólnie z Rafałem Zaorskim, prezesem Krypto Jam, decyzję o wspólnym rozwoju technologii blockchain w ramach grupy, podała spółka. >>>>

Synektik zawarł z Intuitive Surgical umowę, na mocy której został wyłącznym dystrybutorem na Polskę systemów da Vinci i będzie odpowiadał m.in. za sprzedaż i serwis robotów chirurgicznych, podała spółka. Umowa została zawarta na okres do końca 2021 r. z możliwością przedłużenia na kolejny rok. >>>>

MedApp podpisał list intencyjny z Future Processing - strony zawartego zadeklarowały chęć nawiązania współpracy (w ramach rozwoju należącej do MedApp telemedycznej platformy CarnaLife) w zakresie rozwiązań do symulacji danych i obrazowanie 3D i 4D w obszarze onkologii i kardiologii, podała spółka. >>>>

JHM Development kupiło nieruchomość w Łodzi w dzielnicy Bałuty i planuje wybudować na niej budynek wielorodzinny o wielkości około 200 mieszkań, podała spółka. >>>>

Inpro planuje wprowadzić ponad 550 lokali do oferty w II poł. 2018 r., poinformował prezes Piotr Stefaniak. >>>>