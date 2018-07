Według informacji władz Szwajcarii schwytany mieszkał na Węgrzech i razem z co najmniej dwoma wspólnikami przemycał do Szwajcarii co jakiś czas po kilka kilogramów kokainy. Kierowana przez niego siatka rozprowadzała narkotyki w Zurychu.

Organizacja przemytnicza została rozpracowana wspólnie przez szwajcarskich i węgierskich śledczych. 3 lipca policja w Zurychu poinformowała o zatrzymaniu dwojga wspólników mężczyzny: Włocha i Austriaczki, a także pięciu kolumbijskich przemytników. Następnie szwajcarska prokuratura wystawiła międzynarodowy list gończy za szefem siatki. Schwytały go siły specjalne węgierskiej policji.

Według informacji podanych na stronie police.hu mężczyźnie grozi do 20 lat pozbawienia wolności.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)