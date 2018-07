Okoliczni mieszkańcy oświadczyli, że widzieli konwój wojskowy zmierzający w kierunku przejścia w Nasibie, do którego syryjska armia zbliża się od czwartku.

Przedstawiciel sojuszu wspierającego siły lojalne wobec prezydenta Baszara el-Asada powiedział w piątek anonimowo agencji Reutera, że wojska rządowe w południowej Syrii poczyniły postępy wzdłuż granicy z Jordanią, przejmując kontrolę nad kilkoma miejscowościami i niedługo dotrą do strategicznego przejścia w Nasibie.

Około 40 tys. syryjskich cywilów zgromadziło się na pograniczu Syrii i Jordanii, szukając schronienia przed bombardowaniami w muhafazie (prowincji) Dara w południowo-zachodniej Syrii, których dokonują siły rosyjskie.

Jordania nie chce wpuścić uciekinierów na swoje terytorium, obawiając się, że nie będą oni chcieli już wrócić do Syrii, po opanowaniu prowincji Dara przez siły Asada. W Jordanii już przebywa co najmniej 660 tys. syryjskich uchodźców. W prowincji Dara wszystkich osób tymczasowo przesiedlonych jest co najmniej 270 tys.