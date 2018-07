Miele wybuduje nowoczesną fabrykę pralek w Podstrefie Ksawerów pod Łodzią. To pierwszy etap inwestycji niemieckiego producenta. Termin uruchomienia produkcji ma nastąpić do 2020 roku.

Wybierając podłódzki Ksawerów, firma wzięła pod uwagę dobre skomunikowanie tej lokalizacji z resztą kraju, jej centralne położenie oraz obecność rozwijającego się od lat w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (ŁSSE) klastra AGD. W Ksawerowie mają powstawać pralki, nieprodukowane jeszcze w żadnym innym zakładzie.

Prezes ŁSSE Marek Michalik nie ukrywał zadowolenia z rozpoczęcia inwestycji. Zwrócił uwagę, że jest ona bardzo ważna zarówno dla strefy, jak i Łodzi oraz regionu, bo "przydaje dużego waloru" w rozmowach z innymi inwestorami, z innymi markami. Podkreślił, że takiej inwestycji jak ta nie było w ŁSSE przez ostatnich kilka lat.

"Po wielu latach mamy do czynienia ze spektakularną inwestycją. Wielki, światowy inwestor decyduje się wybrać nasz region i zainwestować tutaj długofalowo" - powiedział. Dodał, że obecnie mówi się o tym, że dzięki pierwszemu etapowi inwestycji Miele powstanie, co najmniej, 350 miejsc pracy, ale - jak twierdzi - docelowo może to być kilka razy więcej.

W pierwszym etapie inwestycji zatrudnienie w nowej fabryce mają znaleźć zarówno wysoko wykwalifikowani przedstawiciele kadry zarządzającej, jak i wyspecjalizowani pracownicy produkcyjni.

Z inwestycji Miele zadowolona jest również prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, bo - jak powiedziała - jest przekonana, że obecność firmy w bezpośrednim sąsiedztwie Łodzi przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarczego miasta.

Tereny w podłódzkim Ksawerowie zostały włączone do ŁSSE w czerwcu ubiegłego roku. W sumie w 2017 r. obszar Łódzkiej SSE powiększył się o 338 ha i obecnie obejmuje ponad 1,7 tys. ha podzielonych na ponad 40 podstref, leżących na terenach trzech województw: łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. W ciągu 20 lat działalności wydano w Strefie ponad 300 zezwoleń na działalność dla ponad 200 firm.

Przedsiębiorstwo Miele założono w 1899 r. Ma ono osiem zakładów produkcyjnych w Niemczech oraz po jednym w: Austrii, Czechach, Rumunii i Chinach. Obrót grupy w roku 2016/2017 wyniósł 3,9 mld euro, z czego 70 proc. z rynków eksportowych. Na całym świecie przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 19 tys. pracowników.