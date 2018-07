Jak poinformowała w piątek PAP dyrektor ds. komunikacji Volvo Polska Anna Nojszewska, Volvo otrzymało zamówienie na 30 w pełni elektrycznych autobusów miejskich od firmy GS Buss, spółki zależnej Goeteborgs Sparvaegar i Urzędu Transportu Publicznego Vaesttrafik. Autobusy będą kursować w Goeteborgu od jesieni przyszłego roku.

„Zakup 30 w pełni elektrycznych autobusów Volvo przez GS Buss, jednego z operatorów transportu publicznego w Goeteborgu to, jak dotąd, największe pojedyncze zamówienie, jakie firma otrzymała na ten model autobusu” - powiedziała Nojszewska.

Wszystkie autobusy zamówione przez GS Buss są zaprojektowane przez polskich inżynierów, pracujących we wrocławskiej fabryce Volvo, tutaj też zostaną wyprodukowane.

Dzięki m.in. temu zamówieniu Vaesttrafik, operator transportu publicznego w Goeteborgu chce do 2020 r. zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 80 proc. i zwiększyć do 95 proc. odsetek pojazdów komunikacji miejskiej wykorzystujących energię odnawialną.

Linia autobusowa nr 60, na której będą kursować autobusy, jest jedną z najbardziej zatłoczonych tras w Goeteborgu.

Jak poinformowała Nojszewska, w tym mieście kursuje już ponad 60 hybrydowych autobusów Volvo, a po zakończeniu dostaw jesienią przyszłego roku będzie ich niemal 100.

Pojazdy będą wyposażone w akumulatory o pojemności 200 kWh, ładowane na końcowych przystankach linii oraz w zajezdni.

Na początku lipca Volvo ogłosiło sprzedaż 23 elektrycznych autobusów do holenderskiego miasta Leiden i kolejnych 17 sztuk do Oslo. Do tej pory Volvo podpisało umowy na dostawę elektrycznych autobusów do Wielkiej Brytanii, Danii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Singapuru i Szwecji.

