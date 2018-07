Jak poinformowało PAP biuro prasowe warszawskiego lotniska, "modernizacja powierzchni handlowych Lotniska Chopina została rozpoczęta w terminie wygaśnięcia umów najmu i zakończenia procesu wyboru nowego najemcy".

Do tej pory 15 punktów handlowych na terenie portu wynajmowała spółka Lagardere Travel Retail (LTR), której umowa z Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze (PPL), zarządzającym Lotniskiem Chopina, skończyła się 30 czerwca br.

"Nowy operator powierzchni handlowych to Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego +Baltona+, które przejmie w dzierżawę 14 punków handlowych, usytuowanych w różnych częściach terminala na lotnisku" - poinformowało biuro prasowe.

Jak dodano, adaptacja lokali przez nowego najemcę spowodowała konieczność czasowego zamknięcia niektórych stoisk. Ograniczona będzie oferta w punktach usytuowanych za kontrolą bezpieczeństwa na całej długości pirsów (szczególnie w pirsie północnym, w strefie non-Schengen), jak również w pirsie południowym. Adaptacja obejmie także pięć punktów handlowych z kosmetykami i prasą w strefie ogólnodostępnej.

Na pytanie, kiedy lokale handlowe będą dostępne dla pasażerów, biuro prasowe odpowiedziało, że "będą sukcesywnie oddawane do użytku". "PPL wraz z najemcą–operatorem przebudowywanych lokali dokłada wszelkich starań, aby proces ten przebiegł jak najszybciej" - dodano.

Biuro prasowe przekazało, że pasażerowie mają do dyspozycji 14 sklepów w strefie Wolnego Obszaru Celnego. Po otwarciu punktów "Baltony" - jak zapowiada lotnisko - wszystkich punktów handlowych ma być 32 - zarówno w strefie ogólnodostępnej, jak i zastrzeżonej. Prasę można kupić w strefie ogólnodostępnej, a także w jednym punkcie usytuowanym za kontrolą bezpieczeństwa w strefie Schengen.

"Liczymy, że dzięki temu oferta towarów dostępnych na naszym lotnisku stanie się bardziej różnorodna, a wejście do gry nowego partnera zwiększy konkurencyjność oferowanych towarów, co z korzyścią odbije się na portfelach naszych pasażerów" - przekazał rzecznik prasowy Lotniska Chopina Hubert Wojciechowski.

Lotnisko Chopina przekazało, że dysponuje ponad 6000 m kw. powierzchni handlowych. Po zakończeniu całego procesu w dzierżawie LTR pozostanie 49 proc. powierzchni handlowej, Baltona dzierżawić będzie ok. 46 proc. powierzchni, Keraniss – ok. 3 proc., a Kruk ok 2 proc.

Powierzchnie gastronomiczne zajmują w warszawskim porcie ponad 4.200 m kw. Z tego: ok. 68 proc. znajduje się w dzierżawie LTR, ok. 19 proc. - Costa, a ok. 13 proc. – ZPR.

ZPH "Baltona" poinformowała w środę, że uzyskała informacje o wniesieniu pozwu przez Lagardere Travel Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu "Porty Lotnicze" oraz Baltonie do Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy. Pozew ten ma dotyczyć unieważnienia 14 umów najmu zawartych pomiędzy Baltoną, a PPL 6 maja 2018 r.

Baltona przekazała, że nie są jej znane "żadne okoliczności, które mogłyby przemawiać za uznaniem, że do zawarcia umów najmu pomiędzy emitentem i kontrahentem doszło w wyniku naruszenia przepisów prawa lub dobrych obyczajów". Z tego względu, Baltona "nie dostrzega podstaw do uwzględnienia pozwu LTR o unieważnienie umów najmu zawartych przez nią z kontrahentem".

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2017 r. odprawiło 15,8 mln pasażerów – to o 23 proc. więcej niż rok wcześniej, a w pierwszych pięciu miesiącach 2018 r. 6,3 mln. W sezonie lato 2018 port oferuje 123 połączenia regularne i 78 czarterowych. Lotniskiem zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze". (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

edytor: Jacek Ensztein