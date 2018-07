Comiesięczny raport Urzędu Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka (OHCHR), który został opublikowany w niedzielę, stwierdza, że w czerwcu protureccy rebelianci kontynuowali kryminalne ataki na Kurdów w Afrinie, polegające na rabowaniu, nękaniu, porwaniach i mordach. Według raportu wielu członków grup zbrojnych, kontrolujących obecnie tereny zajęte przez Turcję w Syrii, to znani przestępcy, handlarze narkotyków oraz przemytnicy.

OHCHR potwierdziło też doniesienia o plądrowaniu na masową skalę domów, sklepów, obiektów rządowych i wojskowych, a także konfiskatach mienia, dokonywanych przez protureckich rebeliantów. OHCHR poinformowało również o co najmniej 11 udokumentowanych porwaniach dokonanych w czerwcu, w tym kobiet i dzieci, dodając, że część porwanych została następnie zwolniona przez rebeliantów w zamian za okup w wysokości od 1000 do 3000 dolarów.

Agencja ONZ stwierdziła również, że tysiące rebeliantów i ich rodzin oraz innych cywilów, przesiedlanych z terenów opanowanych przez armię syryjską w innych częściach Syrii, zamieszkało w domach kurdyjskich cywilów, którzy uciekli z Afrinu przed tureckim terrorem.

OHCHR wezwało Turcję do zapewnienia, by wszystkie grupy zbrojne na kontrolowanych przez nią terenach stosowały się do międzynarodowego prawa humanitarnego. (PAP)