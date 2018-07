Miedź na LME i metale przemysłowe w górę po mocnej miesięcznej przecenie

Źródło: PAP

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie rosną o ok. 1,5 proc. do ok. 6.384 USD za tonę. Zyskują również pozostałe metale przemysłowe. Rynek przygląda się rozwojowi wojny handlowej między USA a Chinami.