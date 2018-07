Za przyjęciem informacji MON o wykonaniu budżetu sześciu senatorów głosowało za, dwóch przeciw, nikt się nie wstrzymał. Wszyscy obecni na poniedziałkowym posiedzeniu komisji senatorowie byli za przyjęciem sprawozdania NIK o wykonaniu budżetu MON w 2017 r.

Skurkiewicz powiedział zabierając głos na posiedzeniu komisji, że 512 mln zł zostało potraktowane jako środki niewygasające i wydano je do marca 2018 r. Chodziło m.in. o zakupy samolotów treningowych M-346 Master.

Dopytywany o ten zakup wiceszef MON powiedział, że tych osiem maszyn nie weszło jeszcze do szkolenia, trwają obloty, a rozpoczęcie nauki na nich przez podchorążych planowane jest w Dęblinie w roku 2018/19. Strona polska - dodał - otrzymała od włoskiego dostawcy ofertę promocyjnego zakupu kolejnych czterech maszyn.

Skurkiewicz powiedział, że wraz z przeniesioną na 2018 rok kwotą wydatki MON zostały zrealizowane w 99,8 proc. czyli w kwocie 36 mld 696 mln 600 tys. zł.

Zaznaczył, że całkowite wydatki z budżetu obronnego wyniosły w 2017 r. 2,1 PKB, z uwzględnieniem zakupów za 200 mln zł samolotów dla najważniejszych osób w państwie.

Senatorów zainteresowały wydatki finansowe MON na utrzymanie wojskowej służby zdrowia - 11 szpitali, sieci przychodni oraz wsparcie dla szkół medycznych w kształceniu przyszłych lekarzy o specjalności wojskowej - takie studia prowadzi Akademia Medyczna w Łodzi. Skurkiewicz deklarował wzrost nakładów na wykształcenie przyszłych lekarzy tak, aby nadal ich liczba rosła. Z poziomu 50-60 osób - mówił - ta liczba wzrosła już do obecnych 80-90 osób na roku, a są czynione starania, by w przyszłości kształcić rocznie 120 lekarzy. Jego zdaniem pozwoli to zapewnić potrzeby szpitali wojskowych.

W sprawie finansowania placówek medycznych od trzech lat prowadzony jest specjalny program wsparcia dla nich i będzie on kontynuowany w kolejnym roku - zaznaczyli towarzyszący ministrowi wojskowi. Będący w najtrudniejszej sytuacji finansowej szpital w Ełku został w ramach restrukturyzacji zamiejscowym oddziałem szpitala lubelskiego - tłumaczyli referenci z MON.

Opinia komisji obrony trafi teraz do komisji budżetowej Senatu, która zajmie się oceną wykonania całości ustawy budżetowej za ubiegły rok, a potem będzie to przedmiotem obrad całej Izby.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski