"Poniedziałkowa poprawa apetytu na ryzyko uwidoczniona we wzrostach globalnych giełd sprzyjała aprecjacji złotego. W trakcie dnia EUR/PLN przesunął się w dół aż o około 4 grosze. (...) Uważamy jednak, że potencjał aprecjacyjny złotego wyczerpuje się. Ograniczają go zarówno kwestie wojen handlowych, jak i łagodna polityka RPP (zapewne potwierdzona na jutrzejszej konferencji prasowej po lipcowym posiedzeniu)" - napisano w biuletynie BGK.

"Ponadto negatywnie oddziaływać mogą czynniki regionalne. Dzisiaj rano wyraźnie słabnie turecka lira ze względu na zmiany instytucjonalne, które wywołują obawy o niezależność tureckiego banku centralnego. Tym samym nie oczekujemy, aby EURPLN mógł w najbliższym czasie trwale zejść poniżej poziomu 4,30. Bardziej prawdopodobna w naszej ocenie jest stabilizacja w przedziale 4,30-4,33" - dodano.

Turecka lira próbuje odrabiać 5-proc. straty poniesione od poniedziałkowego popołudnia do północy. USD/TRY spada z lokalnych maksimów o 1,5 proc.

Lira znalazła się pod presją, po tym jak prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan mianował swego zięcia Berata Albayraka na stanowisko ministra skarbu i finansów, co pogłębiło obawy o niezależną pozycję banku centralnego. Do nowego gabinetu nie został mianowany piastujący do tej pory stanowisko wicepremiera ds. gospodarczych (stanowisko premiera zlikwidowano) M. Simsek, uważany za "hamulcowego" interwencyjnej polityki gospodarczej ekipy rządzącej.

Erdogan został zaprzysiężony w poniedziałek w parlamencie na kolejną kadencję, w związku ze zmianą systemu rządów z parlamentarnego na prezydencki. Uprawnienia prezydenta zostały mocno rozszerzone - może on wydawać dekrety z mocą ustawy. W jednym z pierwszych dekretów, Erdogan przyznał sobie we wtorek rano prawo do mianowania prezesów i wiceprezesów banku centralnego, przy skróceniu ich kadencji o rok do 4 lat.

RYNEK DŁUGU

"W najbliższym okresie nie widzimy zagrożenia dla polskich papierów dłużnych z punktu widzenia czynników lokalnych. Dobre perspektywy lokalnej gospodarki, bardzo dobre wykonanie budżetu oraz brak presji inflacyjnej będą sprzyjały krajowym obligacjom. Ewentualnego zagrożenia dla polskich papierów należałoby obawiać się ze strony potencjalnej istotnej przeceny obligacji na rynkach bazowych lub w pogłębieniu się kryzysu na rynkach rozwijających się, czego konsekwencją może być przecena walut tych krajów, a za tym polskiego złotego" - napisał w komentarzu Łukasz Witkowski, zarządzający funduszami PKO TFI.

W środę kończy się dwudniowe posiedzenie RPP.

Z konsensusu PAP Biznes wynika, że Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe po raz pierwszy w IV kwartale 2019 r. Obecnie już żaden ekonomista nie spodziewa się podwyższenia kosztu pieniądza w pierwszej połowie 2019 r.

Osiem ośrodków analitycznych oczekuje, że stopa referencyjna będzie wynosić 1,50 proc. na koniec 2019 r., dziesięć, że będzie to 1,75 proc., a dwa, że 2,00 proc. Żaden ekonomista nie spodziewa się więcej niż dwóch podwyżek do końca 2019 r.

W komunikacie po lipcowym posiedzeniu zostaną także podane główne wskaźniki nowej projekcji NBP.

W poniedziałkowym raporcie ekonomiści ING Banku Śląskiego ocenili, że wymowa lipcowej projekcji inflacji NBP będzie jednoznacznie gołębia. Ich zdaniem, ścieżka inflacji może zostać obniżona o ok. 0,5 pkt. proc. w stosunku do marca, a zmniejszeniu może ulec również prognoza dynamiki PKB na 2020 r.

Marcowa projekcja NBP przewidywała dynamikę inflacji w 2018 r. na poziomie 2,1 proc. rdr, a w 2019 r. na 2,7 proc. rdr. Inflacja bazowa miała zaś wynieść średnio 1,6 proc. rdr w 2018 r. i 2,6 proc. rdr w 2019 r.

"Rozpoczynające się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej powinno być neutralne dla rynków, podobnie jak i informacja na temat oferty obligacji skarbowych na czwartkową aukcję zamiany" - napisali ekonomiści Pekao w porannym raporcie.