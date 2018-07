Jak poinformował we wtorek PAP Volkswagen Group Polska, w ramach wspólnego przedsięwzięcia, marki skoncentrują się na rozwoju pojazdów elektrycznych, obszaru łączności oraz autonomicznej jazdy.

Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane przez prezesa SEAT-a Luca de Meo, prezesa Volkswagen Group China Jochema Heizmanna oraz prezesa JAC An Jin. SEAT będzie wiodącą marką w joint venture i będzie uczestniczyć w tworzeniu centrum badawczo-rozwojowego w Chinach.

"Wkraczamy w nową erę, która pozwoli nam zglobalizować markę oraz przyśpieszyć rozwój pojazdów elektrycznych. Chiny oferują wiele możliwości. Zamierzamy dostarczać rozwiązania w zakresie mobilności dostosowane do potrzeb klientów. To również wyjątkowa okazja do obserwowania trendów, które rozwijają się w Chinach oraz wyciągania z nich wniosków” – powiedział, cytowany w przekazanym PAP komunikacie, prezes SEAT-a Luca de Meo.

Według porozumienia SEAT wspólnie z Volkswagen Group i JAC utworzy w Chinach centrum badawczo-rozwojowe. Jego zadaniem będzie rozwój pojazdów elektrycznych, łączności oraz autonomizacja technologii jazdy, w tym produkcja odpowiednich części, komponentów oraz technologii, które mają być gotowe w 2021 roku. Wspólne przedsięwzięcie ma zaowocować również uruchomieniem nowej platformy BEV.

