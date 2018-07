Senacka komisja zdrowia przyjęła ustawę zwiększającą nakłady na służbę zdrowia

Źródło: PAP

Senacka komisja zdrowia przyjęła we wtorek rządową ustawę zakładającą przyspieszenie tempa wzrostu nakładów finansowych na publiczny system ochrony zdrowia, tak by nie były one mniejsze niż 6 proc. produktu krajowego brutto. Głosowanie w Senacie nad ustawą w najbliższą sobotę.