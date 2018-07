Warszawa: Tramwaje pojadą na dworzec Zachodni

Źródło: PAP

Tramwaje Warszawskie i PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały we wtorek porozumienie dotyczące budowy trasy tramwajowej do dworca Warszawa Zachodnia. Ma tam powstać podziemny punkt przesiadkowy na nowej trasie z Woli do Wilanowa.