Działania te - wyjaśnił Brodowski - polegają m.in. na zabezpieczaniu dokumentów dotyczących m.in. wydanej decyzji środowiskowej w sprawie budowy obiektu w okolicach Stobnicy nad Notecią.

Jak zastrzegł, dopiero te czynności określą jakie działania podejmie CBA - czy będzie to kontrola, czy śledztwo.

Na Twitterze Biura poinformowano, że kontrolerzy z poznańskiego CBA, którzy badają sprawę budowy obiektu na terenie Puszczy Noteckiej, poprosili o dokumenty dotyczące postępowań ws. uzgodnienia warunków budowy i oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

"Kontrola CBA trwa, weryfikowana jest całość dokumentacji dotyczącej inwestycji w Puszczy Noteckiej. Na razie nie przekazujemy szerszych informacji na ten temat" - powiedział we wtorek PAP rzecznik RDOŚ w Poznaniu Łukasz Dąbkowski.

Wcześniej we wtorek minister środowiska Henryk Kowalczyk zapowiedział, że budząca kontrowersje budowa na terenie Puszczy Noteckiej będzie skontrolowana. Dodał, że "kontrola ruszy już dziś".

Według medialnych doniesień, budynek powstający na wyspie na jeziorze Stobnica w sercu Puszczy Noteckiej, ma liczyć 14 nadziemnych kondygnacji i będzie miał kilkudziesięciometrową wieżę. W obiekcie znaleźć się ma blisko 50 mieszkań; na stałe w budynku mieszkać ma ok. 100 osób i 10 osób obsługi. Inwestorem jest poznańska spółka D.J.T.

Jako pierwsze o tym, że CBA jest w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, gdzie bada sprawę budowy zamku w Puszczy Noteckiej, poinformowały "Wiadomości" TVP.

We wtorkowym komunikacie minister środowiska poinformował, że w związku z pojawiającymi się kontrowersjami, polecił Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska wszczęcie pilnej kontroli procesu wydania decyzji ws. budowy na terenie puszczy. "Ochrona polskiej przyrody jest kwestią nadrzędną i dlatego wszelkie postępowania w takich sprawach powinny być prowadzone w sposób przejrzysty i niepozostawiający pola do żadnych wątpliwości" – podkreślił.

Jak wskazał resort, "decyzja poznańskiego RDOŚ, w której stwierdzono, że przy zachowaniu nałożonych warunków realizacji przedsięwzięcia nie powinno ono znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 została wydana w kwietniu 2015 r. na podstawie m.in. przedstawionego przez inwestora raportu".

Jak podały media, jednym z autorów raportu jest prof. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który zasiada w radzie fundacji Fauna Polski wraz z ojcem inwestora. "Kontrola rozpocznie się już dziś. Liczę na to, że jej wyniki dadzą jednoznaczną odpowiedź co do przebiegu procedury wydania decyzji, umożliwiającej budowę" – zaznaczył Kowalczyk.

Według resortu rozpoczynająca się kontrola ma wyjaśnić przebieg postępowania przed RDOŚ w Poznaniu i "dać jednoznaczną odpowiedź na pytanie o przebieg procesu wydawania decyzji w tej sprawie".