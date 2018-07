Chiny: Po polityce jednego dziecka czas na zachęty finansowe do posiadania dwójki dzieci

Źródło: PAP

Władze prowincji Liaoning w północno-wschodnich Chinach chcą zachęcić mieszkańców do posiadania większej liczby dzieci, by uporać się z problemami starzenia się społeczeństwa i ubytku siły roboczej – podał we wtorek państwowy chiński dziennik „China Daily”.