"The Times": NATO chce ułatwić wojskom przekraczanie granic

Źródło: PAP

Dziennik "The Times" poinformował we wtorek, że na szczycie NATO w Brukseli prawdopodobnie przyjęte zostanie postanowienie o uproszczeniu procedur wymaganych przy przejeździe wojsk przez granice państw członkowskich. Dotyczy to żołnierzy na misjach.