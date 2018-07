Elektromobilność z Polski

Podczas tegorocznego Impact'18 dominującym tematem była elektromobilność. O ile w ubiegłym roku, temat ten dopiero raczkował, to podczas tegorocznej imprezy pojawiały się konkretne pytania jak ją zaszczepić w Polsce oraz co jeszcze może zrewolucjonizować transport publiczny, bo w tym sektorze zdaniem uczestników debat najszybciej dostrzegalne będą zmiany. Zdaniem prezesa Volvo Buses Håkana Agnevalla elektromobilność, telekomunikacja oraz pojazdy autonomiczne to podstawowe trzy trendy rozwoju transportu. Jego zdaniem elektromobilność to przyszłość miejskiego transportu wolnego od emisji spalin i hałasu. – W sektorze autonomii jesteśmy na początku. Wprowadzamy obecnie mechanizmy wspomagające kierowcę, ale z czasem przejdą w stronę samoprowadzących się pojazdów – powiedział Agnevall. Dodał, że to właśnie w Polsce mieści się największa fabryka autobusów Volvo we Wrocławiu, która zatrudnia 4 tys. osób, a autobusy elektryczne z tej fabryki trafią nie tylko do polskich, ale i europejskich miast.

3D w energetyce

Trendy, takie jak elektromobilność mają napędzić przede wszystkim branżę motoryzacyjną. Co jednak z tzw. wielką energetyką? Na to pytanie podczas jednego z paneli odpowiedzi szukała Dyrektor Departamentu Strategii Polskiej Grupy Energetycznej Monika Morawiecka. Tak duże podmioty z jednej strony trudno jest zmienić w związku z ich strukturą i wielkością, z drugiej jednak strony to nie kto inny jak właśnie one mają fundusze pozwalające na wdrożenie i rozwój innowacji. Przyszłość w dużej energetyce będzie definiowana przez Przemysł 4.0. pod którym kryje się 3D, a więc dekarbonizacja digitalizacja i decentralizacja. Monika Morawiecka podkreśliła, że w przypadku jej firmy oznacza, to ograniczenie wpływu działalności na środowisko i rozwój odnawialnych źródeł energii. PGE ma w aspekcie dekarbonizacji wiele do powiedzenia. To struktura generacji energii w tej spółce oparta jest węglu brunatnym. Spółka rozważa rozwój kolejnej strategii o tzw. wariant niskoemisyjny z udziałem gazu i OZE, a w szczególności morskich farm wiatrowych. Spółka rozważa rozwój do 2030 roku nawet 2,5 GW z morskich farm wiatrowych. Te możliwości wiążą się dekarbonizacją.

Digitalizacja to zaś trend oparty na pozyskiwaniu i przetwarzaniu dużej liczby danych, jednak jak zaznaczyła Morawiecka obecnie pojawiają się problemy, co z tak dużą liczbą danych zrobić i jak na ich bazie podejmować decyzje. Inteligentne algorytmy – w tym Sztuczna Inteligencja, litemotiv Impact’18 – mogą być rozwiązaniem dla zarządzania big data.

Wreszcie decentralizacyjna mówi o tym, że już dzisiaj możemy mieć na własnym dachu elektrownie w oparciu o przydomowe instalacje OZE. To zdaniem Moniki Morawieckiej ważny sygnał dla tradycyjnej energetyki. Pojawia się bowiem na horyzoncie koniec tradycyjnej generacji energii. Nie nastąpi on w najbliższym czasie, jednak przełomem jest świadomość, że ten koniec zaczyna być dostrzegalny.

Tylko innowacje

Ciekawą drogą podąża zaś inny gigant energetyczny Grupa Tauron. Spółka promowała na tegorocznym Impact’18 ścieżkę rozwoju opartą na start-upach. Spółka generuje, współpracuje i rozwija już pierwsze podmioty mające pomóc firmie w udoskonalaniu procesu produkcji, przesyłu, poprawie jakości oferowanych usług i wreszcie generacji energii, choć w tym ostatnim zakresie droga jest jeszcze daleka i Tauron rozpoczyna od badań nad magazynowaniem energii. Aby jednak rozwijać łańcuch startupów spółka poszukiwała partnera do rozwoju programu Pilot Maker. Podczas Impact’18 Tauron zawarł umowę z Polskim Funduszem Rozwoju, a w ramach nawiązanej współpracy spółka będzie uczestnikiem dwóch funduszy tworzonych w ramach programów PFR Starter – FIZ oraz BRIdge VC / PFR NCBR CVC. Tauron pozyska w ten sposób wieloetapowe wsparcie dla innowacyjnych firm, m.in. poprzez zapewnienie możliwości udziału w programach akceleracyjnych, inwestycje w przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju w ramach PFR NCBR CVC. Ten ostatni wymieniony powstał w ramach uruchomionego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w zeszłym roku Funduszu Funduszy CVC, w którym połowa z 880 mln zł to środki NCBR. Po co Tauronowi kolejne takie narzędzie? na to pytanie odpowiedzi udzielił prezes Grupy Tauron Filip Grzegorczyk. – Utworzenie funduszu CVC stanowi kolejny element budowy w Grupie Tauron ekosystemu współpracy z innowacyjnymi przedsiębiorstwami. Oczekujemy, że nowy fundusz przyniesie Grupie korzyści dzięki koncentracji działalności na inwestycjach w innowacyjne firmy, które potencjalnie wesprą długoterminowy rozwój Grupy –powiedział, sygnalizując jednocześnie, że jeden program jakim dysponowała firma okazał się niewystarczający patrząc z punktu widzenia potencjału rozwoju startupów, a dzięki skupianiu kolejnych podmiotów dających finansowanie rośnie szansa na penetrację rynku i skomercjalizowanie startupów.

Energetyka przyszłości w Polsce? Tak, ale zielona

Na ścieżce tematycznej poświęconej energetyce znalazło się wiele aspektów jak elektromobliność, magazyny energii, OZE. Zabrakło jednak podstawowego wydawało by się jeszcze kiedyś słowa, a więc „węgiel”. Pojawiło się ono na konferencji, jednak ukryte pod sformułowaniem dekarbonizacja. Pokazuje więc to m.in. że świat, ale i w niedalekiej przyszłości także Polska będzie istotnie zwiększać udział zielonej energii w tzw. miksie energetycznym. Podkreślał to na konferencji prezes Northvolt Peter Carlsson, jednej z pierwszych firm w Europie, która już wkrótce będzie produkować magazyny energii potrzebne dla rozwoju elektromobilności, ale i tradycyjnej energetyki. Polska mogłaby stać się - obok Szwecji - zagłębiem dla takich technologii. Co więc stoi na przeszkodzie, aby tak się stało? Zdaniem Carlssona w Polsce jest wiele talentów inżynierskich, siły roboczej, a także jest tak istotna etyka pracy jednak w tej chwili dla niego inwestycje w polską energetykę są wątpliwe, a wynika to z natury polskiego systemu energetycznego. – Nie ma sensu używać węgla do produkcji baterii – podkreśla. I to krótkie sformułowanie wydaje się jednym głównych przesłań. Zachodnie firmy chętnie rozwijałyby w Polsce technologie, elektromobilność, jednak ich etyka i wewnętrzne regulacje inwestycji promują przede wszystkim zieloną energię. Złośliwi wypominają, że elektromobilność będzie napędzana w polskich realiach węglem, a zdaniem zachodnich firm, to jest niewłaściwy i nierozwojowy kierunek.

Czy węgiel będzie hamował czy wręcz przeciwnie – na przekór trendom – będzie impulsem do zmian w polskiej energetyce, dającym czas na konieczne modernizacje?