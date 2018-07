We wtorek w Londynie odbyło się spotkanie przywódców krajów uczestniczących w procesie berlińskim, czyli w mechanizmie wspierania państw Bałkanów Zachodnich w ich integracji z UE. Następnie odbyła się wspólna konferencja premiera Mateusza Morawieckiego, premier Wielkiej Brytanii Theresy May i kanclerz Niemiec Angeli Merkel.

Morawiecki był pytany na tej konferencji o to, jak Polska ocenia obecny stan negocjacji brexitowych w kontekście zmian w rządzie brytyjskim i niedawnej propozycji przedstawionej przez premier May. "My jesteśmy usatysfakcjonowani, jeśli chodzi o dotychczasowy przebieg negocjacji, one oczywiście nie są łatwe, dotyczą praw Polaków mieszkających tutaj na Wyspach, ale też rozliczeń finansowych i wielu takich tematów" - powiedział polski premier.

Jak dodał, "na tym etapie, na którym jesteśmy, osiągnęliśmy nasze cele i uważamy, że to, co się udało osiągnąć zarówno Wielkiej Brytanii, jak UE (...) jest na razie dobrym osiągnięciem".

Zaznaczył, że wiadomo "o rozmaitych napięciach na styku polityki handlowej i w obszarze bezpieczeństwa". "I to jest główna stawka tego ostatniego, ale bardzo ważnego etapu negocjacji z Wielką Brytanią w kontekście Brexitu" - dodał.

"Polska opowiada się za jak najbardziej przyjaznym układem z Wielką Brytanią w tym duchu, by z jednej strony zachowane były wszelkie reguły w zakresie finansowania, praw osób tutaj mieszkających, na Wyspach" - oświadczył premier. Z drugiej strony - dodał - "uważamy, że stałoby się niedobrze i byłaby to krzywda zarówno dla Wielkiej Brytanii i dla UE, gdyby nastąpiło jakieś bardzo gwałtowne, nieuporządkowane rozejście się Wielkiej Brytanii i UE".

"Dlatego optujemy za rozsądnym procesem negocjacji (ws. brexitu); chcielibyśmy jak najbliższej współpracować z Wielką Brytanią zarówno na polu gospodarczym, inwestycyjnym, handlowym, ale i w obszarze bezpieczeństwa" - oświadczył premier Morawiecki.