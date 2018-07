Prezes InPost: Polski e-commerce wzrośnie o 18% r: r do 47 mld zł w 2018 r.



Warszawa, 11.07.2018 (ISBnews) - Wartość polskiego sektora e-commerce wzrośnie o 18% r/r do 47 mld zł w 2018 r., szacuje prezes InPost Rafał Brzoska. Firma zapowiedziała też, że do końca tego roku ma powstać 1000 kolejnych Paczkomatów.

"Amerykański właściciel InPostu wspiera wprowadzanie kolejnych innowacji oraz rozwój technologiczny - co jest niezbędne, by rosnąć szybciej niż dynamiczny sektor e-commerce. Szacujemy, że w 2018 roku polski e-commerce wzrośnie do 47 mld zł, co oznacza o 18% więcej wobec 2017" - powiedział Brzoska, cytowany w komunikacie.

"InPost to nie tylko największa i najskuteczniejsza sieć dostaw paczkomatowych i kurierskich - ale przede wszystkim wysoki standard usługi. Mamy zaawansowane technologie informatyczne przyspieszające doręczanie przesyłek, a nasi kurierzy dysponują nowoczesnymi urządzeniami typu GPS, skanery czy tablety. Dzięki wysokiej skuteczności możemy tak dynamicznie zwiększać obsługiwane wolumeny - w 2017 roku zanotowaliśmy wzrost o ponad 50% w obu segmentach działalności" - dodał prezes.

Advent International i InPost poinformowali wcześniej, że zainwestują w 2018 roku nawet 250 mln zł w infrastrukturę paczkomatową oraz rozwój usług kurierskich.

"Firma dysponuje siecią ponad 3500 Paczkomatów w całej Polsce, a do końca roku ma powstać 1000 kolejnych. W okresie styczeń - maj 2018 roku InPost dostarczył 30 mln przesyłek, czyli o 42,2% więcej rok do roku - w tym Paczkomaty notowały wzrost o 41,2%, a kurier InPost o 43,4%" - czytamy dalej w dzisiejszym komunikacie.

Spółka podała też, że według przeprowadzonego w kwietniu badania Kantar TNS 88% internautów wskazuje InPost jako marka, którą znają.

"Według badań Kantar TNS internauci doceniają gwarancję dostarczenia paczki, terminowość, innowacyjność, korzystanie z nowoczesnych rozwiązań mobilnych, łatwy kontakt, elastyczną i atrakcyjną cenowo ofertę, minimum formalności oraz proste i jasne zasady współpracy. Aż 45% badanych wskazuje, że lubi markę InPost" - napisano w komunikacie.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka była notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 do 2017 roku.

(ISBnews)