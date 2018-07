Odnosząc się do kwestii zwiększania wydatków obronnych Merkel zapewniła, że Niemcy są gotowe je zwiększać zgodnie z postanowieniami szczytu NATO w Walii w 2014 roku. Sojusznicy postawili sobie wtedy za cel, by w ciągu 10 lat nakłady na obronę we wszystkich państwach wynosiły co najmniej 2 proc. PKB.

"Robimy to z roku na rok, także na rok 2018 i 2019. W roku 2024 będziemy wydawali o 80 proc. więcej na obronność niż w roku 2015. Czujemy się więc zobowiązani, by dążyć w kierunku 2 procent" - powiedziała kanclerz dziennikarzom. Dodała, że swe zwiększone zdolności obronne Niemcy chcą bardziej wykorzystywać w ramach działań NATO. (PAP)

autor: Jakub Borowski