Karczewski pytany w TV Republika o szczegóły czwartkowego, warszawskiego III Szczytu Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej ocenił, że jest to "bardzo potrzebne spotkanie, które zbliża".

"Przedstawiciele parlamentów 26 państw przyjechali do nas. (...) Jesteśmy w Europie ważnym partnerem, bardzo wiele państw z naszego regionu Europy Środkowej i Wschodniej - dotyczy to również Bałkanów - aspiruje do wspólnoty europejskiej, do wspólnoty transatlantyckiej. Rozmawiamy na ten temat i chcemy być ich adwokatami w Unii Europejskiej. Chcemy ich wspierać i będziemy ich w dalszym ciągu wspierać, bo silna Europa Środkowa, to silna Unia Europejska i silna Europa" - ocenił marszałek Senatu.

Jak mówił, podczas szczytu poruszone zostaną kwestie bezpieczeństwa energetycznego i militarnego oraz współpracy międzyparlamentarnej. "Ten dobry klimat naszych rozmów przekłada się później na rozmowy ministrów, premierów, prezydentów" - powiedział Karczewski.

III Szczyt Przewodniczących Parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej "#EUROWAW2018" poprzedzi piątkowe posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, które ma uczcić 550-lecie polskiego parlamentaryzmu i 100-lecie odzyskania niepodległości; podczas obrad Zgromadzenia orędzie wygłosi prezydent Andrzej Duda.

Wśród gości będą m.in: przewodniczący: Zgromadzenia Narodowego Węgier - Laszlo Koever; parlamentu Czech - Radek Vondraczek; izby wyższej słoweńskiego parlamentu - Alojz Kovszca, parlamentu Albanii - Gramoz Ruci, Sejmu Litwy - Viktoras Pranckietis, parlamentu Macedonii - Talat Xhaferi oraz przewodnicząca parlamentu Serbii Maja Gojković.(PAP)

autor: Marek Sławiński