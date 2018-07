Loty obsługiwane samolotami Airbus A320 będą realizowane cztery razy w tygodniu: w poniedziałki, środy, piątki i w niedziele.

Połączenia między Krakowem i Londynem oferują również: British Airways do Londynu Heathrow, Ryanair do Londynu Stansted, easyJet do Londynu Gatwick.

Jak podkreślił w czwartek prezes Kraków Aiport Radosław Włoszek, nowe połączenie easyJet do Londynu Luton to kolejna nowość ogłoszona w zimowym rozkładzie lotów krakowskiego lotniska po: Tel Awiwie (LOT), Eindhoven (Transavia), Wiedniu (Laudamotion), Leeds Bradford (Jet2.com) oraz Kijowie, Lwowie, Ammanie (Ryanair).

Zwrócił uwagę, że easyJet był jednym z pierwszych przewoźników niskokosztowych na krakowskim lotnisku, który rozpoczął tam loty 14 lat temu. „easyJet jest wśród największych linii lotniczych, także pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i oferowanych rejsów prosto z Krakowa” – podkreślił Włoszek.

W 2018 r. easyJet oferuje bezpośrednie połączenia z Krakowa do: Bazylei, Belfastu, Bristolu, Edynburga, Genewy, Liverpoolu, Londynu Gatwick, Lyonu, Manchesteru, Mediolanu Malpensy, Neapolu, Paryża Charles de Gaulle, Wenecji, a teraz także do Londynu Luton.

W ubiegłym roku easyJet obsłużył z Krakowa niemal 900 tys., pasażerów, a od początku obecności na tym lotnisku z połączeń przewoźnika skorzystało już ponad 7,1 mln pasażerów.

Zdaniem przedstawicieli brytyjskiej linii Sophie Dekkers nowe londyńskie połączenie okaże się popularne zarówno wśród osób podróżujących służbowo, jak i turystycznie.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym, który w zeszłym roku odprawił ponad 5,8 mln osób, a na ten rok prognozuje 9-proc. wzrost ruchu pasażerskiego, co oznacza przekroczenie progu 6 mln pasażerów rocznie. W pierwszym półroczu tego roku z usług lotniska skorzystało prawie 3,2 mln osób.

W letnim rozkładzie lotów, który obowiązuje od 20 marca, ma 103 połączenia do 27 krajów na czterech kontynentach. Oferuje je 22 przewoźników operujących z krakowskiego lotniska.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

edytor: Jacek Ensztein