W drugim dniu szczytu przywódcy państw NATO spotkają się z prezydentami Gruzji i Ukrainy - Margwelaszwilim i Petrem Poroszenką - by rozmawiać o bezpieczeństwie w basenie Morza Czarnego oraz aspiracjach dotyczących członkostwa ich krajów w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Margwelaszwili podziękował na czwartkowej konferencji Stoltenbergowi za wysiłki idące w kierunku włączenia Gruzji do euroatlantyckiej społeczności. Zaznaczył, że dla Gruzji jest niezwykle ważne, by dyskutować na szczycie Sojuszu o bezpieczeństwie i stabilności tego kraju. "Jako wiarygodny partner NATO Gruzja wnosi swój wkład do euroatlantyckiego bezpieczeństwa" - podkreślił prezydent. Przypomniał też, że jego kraj jest zaangażowany w szkoleniowe misje zagraniczne NATO.

Jak dodał Margwelaszwili, Gruzja ze swoim zaangażowaniem i możliwościami zasługuje na szybką drogę do członkostwa w NATO. Podkreślił również, że członkostwo to popiera wiele krajów, które są przyjaciółmi Tbilisi.

Z kolei Stoltenberg powiedział na konferencji, że Gruzja jest jednym z najważniejszych partnerów operacyjnych Sojuszu. "Nasze partnerstwo sprawia, że NATO i Gruzja są bezpieczniejsze" - zaznaczył.

Dodał, że Sojusz w pełni popiera euroatlantyckie aspiracje Gruzji. "Gruzja stanie się członkiem NATO. (...) Będziemy kontynuować prace nad przystąpieniem Gruzji do Sojuszu" - zaznaczył. Podziękował też Tbilisi za zaangażowanie w budowaniu stabilności w regionie Morza Czarnego.

"NATO wspiera integralność terytorialną Gruzji, co zawiera w sobie przynależność Abchazji i Osetii Południowej" - powiedział. Zaznaczył też, że dla Sojuszu ważne jest zobowiązanie Gruzji do wydawania 2 proc. PKB na obronność.

Drogę do przystąpienia do Sojuszu otwarto dla Gruzji podczas szczytu NATO w Bukareszcie w 2008 roku. Separatystyczne regiony Gruzji, Abchazja i Osetia Południowa, ogłosiły niepodległość po kilkudniowej wojnie rosyjsko-gruzińskiej z roku 2008. Układ o sojuszu i partnerstwie strategicznym z obydwoma separatystycznymi regionami Gruzji zawarła Rosja.

