GUS: Produkcja sprzedana wyrobów własnych producentów wzrosła o 9,2% r: r w 2017



Warszawa, 12.07.2018 (ISBnews) - Wartość produkcji sprzedanej ogółem wyrobów własnych producentów wzrosła o 9,2% r/r i wyniosła 1 115,41 mld zł w 2017 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Wartość produkcji sprzedanej ogółem wyrobów własnych producentów, klasyfikowanych do sekcji Produkty górnictwa i wydobywania oraz Produkty przetwórstwa przemysłowego, wyniosła 1 115 410 342 tys. zł i była wyższa niż przed rokiem o 9,2%" - czytamy w komunikacie.

Największy udział w wartości produkcji sprzedanej wyrobów ogółem miały działy: Artykuły spożywcze - 17%, Pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy - 11,9%, Koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej - 7,9%, Metale - 6,3%, Wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń - 6,1%. Najniższy udział w wartości produkcji sprzedanej poniżej 0,5% miały działy: Odzież, Skóry i wyroby ze skór Rudy metali oraz Ropa naftowa i gaz ziemny, podano też w materiale.

"W stosunku do roku ubiegłego, wzrost wartości produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 28) działach m.in. dla działu Metale (o 22,2%), Wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (o 18,4%), Koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (o 15,8%), Odzież (o 15,6%), Pozostały sprzęt transportowy (o 14,9%), Pozostałe produkty górnictwa (o 13,5%), Węgiel kamienny i brunatny (lignit) (o 13%)" - czytamy dalej.

Spadek wartości produkcji sprzedanej wyrobów w porównaniu do 2016 r. wystąpił w dziale Ropa naftowa i gaz ziemny oraz dziale Rudy metali.

"Wśród wyrobów, dla których zanotowano największą wartość produkcji sprzedanej znalazły się: samochody osobowe, wyposażone w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej nie większej niż 1500 cm 3 ; odbiorniki telewizyjne; meble do siedzenia, tapicerowane, o konstrukcji drewnianej; silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów nieszynowych; samochody ciężarowe wyposażone w silnik spalinowy tłokowy wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym, o masie całkowitej nie większej niż 5 ton; kartony, pudła i pudełka z papieru falistego lub tektury falistej; piwo otrzymywane ze słodu; kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; pralki i suszarki typu domowego; kawałki z ptactwa gatunku Gallus Domesticus (kura domowa) świeże lub schłodzone; preparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów): drobiu; pieczywo świeże zawierające w suchej masie nie więcej niż 5% masy cukru i nie więcej niż 5% masy tłuszczu; mięso wieprzowe, świeże lub schłodzone; drzwi i okna z tworzyw sztucznych; drut miedziany oraz drut ze stopów miedzi" - podano dalej w materiale.

(ISBnews)