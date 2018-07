Podpisanie umowy odbyło się w obecności m.in. ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

W miniony piątek Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Elektrowni Ostrołęka podjęło uchwałę, w której wyraziło zgodę na zawarcie umowy z generalnym wykonawcą nowego bloku energetycznego. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników tworzą firmy Energa i Enea, które mają w spółce Elektrownia Ostrołęka po 50 proc. udziałów.

Konsorcjum GE Power jako lider i Alstom Power Systems zostało wyłonione w ramach przeprowadzonego przez spółkę postępowania o udzielenie tzw. sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego. Konsorcjum wykonawców złożyło ofertę o wartości 5,05 mld zł netto, czyli 6,023 mld zł brutto.

Zgodnie z deklaracjami, jakie w ub. roku złożył minister Tchórzewski, nowy blok klasy 1000 MW w ostrołęckiej elektrowni ma być ostatnią inwestycją w moce węglowe w Polsce.

Wydanie pozwolenia na budowę bloku energetycznego w Ostrołęce - tak szybko jak to możliwe

Wydanie pozwolenia na rozpoczęcie budowy nowego bloku w Elektrowni Ostrołęka nastąpi tak szybko jak to jest możliwe - podkreślił w czwartek prezes Enei Mirosław Kowalik.

Prezes, pytany o finansowanie wartej ok. 6 mld zł inwestycji, powiedział "dopinamy finansowanie. Dodał, że główny wykonawca budowy, czyli konsorcjum GE Power i Alstom Power Systems otrzymuje zaliczkę w wysokości 240 mln zł, "by z zmobilizować swoje siły i dokonać niezbędnych prac projektowych".

Poinformował, że trwają prace nad przekazaniem placu budowy pod nowy blok.

"Wydanie pozwolenia na rozpoczęcie budowy bloku C Elektrowni Ostrołęka nastąpi tak szybko jak to możliwe" - zapowiedział prezes.

W czwartek zarząd Elektrowni Ostrołęka podpisał umowę na budowę nowego bloku klasy 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka. Zgodnie z deklaracjami, jakie w ub. roku złożył minister energii Krzysztof Tchórzewski, nowy blok klasy 1000 MW w ostrołęckiej elektrowni ma być ostatnią inwestycją w moce węglowe w Polsce.

Wspólna inwestycja Grupy Energa i Grupy Enea realizowana jest na podstawie umowy inwestycyjnej, przez spółkę celową Elektrownia Ostrołęka. Wartość oferty konsorcjum, które budować będzie nowy blok, to 5,049 mld zł netto, czyli 6,023 mld zł brutto.

Grupa Energa podkreśliła w czwartkowym komunikacie, że nowoczesny, niskoemisyjny blok energetyczny, jaki powstanie w Elektrowni Ostrołęka, będzie miał istotny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Inwestycja ma sprzyjać rozwojowi Ostrołęki i północno-wschodniej Polski. Nowy kondensacyjny blok energetyczny będzie miał sprawność na poziomie 46 proc.

Tchórzewski: Ostrołęka C będzie jednym z większych placów budowy w Polsce

Inwestycja dot. nowego bloku w Elektrowni Ostrołęka będzie jednym z większych placów budowy w Polsce - wskazał szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski w czwartek podczas uroczystości podpisania umowy w tej sprawie.

Zarząd Elektrowni Ostrołęka podpisał w czwartek umowę z generalnym wykonawcą - konsorcjum GE Power i Alstom Power Systems - na budowę nowego bloku klasy 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka.

Szef resortu energii wyraził nadzieję, że "budowa rozpocznie się jak najszybciej". Jak podkreślił, planowana inwestycja będzie największą - od lat 90 - inwestycją w Północno-Wschodniej Polsce. "Będzie to jeden z większych placów budowy w Polsce" - zaznaczył.

Tchórzewski zauważył, że jeśli inwestycję w Ostrołęce porównamy z podobną inwestycją w blok energetyczny w elektrowni w Kozienicach to - jak mówił - podczas dwóch "najgorętszych" lat budowy kozienickiego bloku na placu budowy zatrudnionych było 120 firm i nawet do 7 tys. ludzi. "Ci wszyscy ludzie nie przyjadą tu ze wszystkich stron (...) to wielkie miejsce do zatrudnienia dla wschodniej części Polski" - mówił Tchórzewski.

Podpisania kontraktu gratulował - w przesłanym liście - premier Mateusz Morawiecki. Jak zaznaczył, "po raz kolejny udowadniamy (...) że przeciwstawiamy Polskę mocy - Polsce niemocy". "Symbolem tego jest podpisanie tego kontraktu" - wskazał. Jak dodał, jest to wydarzenie istotne zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla polskiej gospodarki. Według szefa rządu dotąd większość naszych mocy wytwórczych skupiona była na południu Polski. Elektrownia w Ostrołęce oznacza łatwiejszy i bardziej ekonomiczny przesył energii także dla północno-wschodniej części kraju; oznacza stabilność i bezpieczeństwo energetyczne dla polskiego przemysłu i polskich domów - wymienił szef rządu.

Obecny podczas uroczystości radca ds. ekonomicznych w ambasadzie USA John Armstrong podkreślił, że podpisana umowa świadczy o tym, że dla Polski i USA bezpieczeństwo energetyczne jest sprawą szczególną. Jak podkreślił, firma GE zaryzykowała w 1990 r., wchodząc do Polski. Jak nikt nie wiedział, że Polska odniesie sukces ekonomiczny, GE uwierzył w Polskę - to skutek wiary i ciężkiej pracy Polaków - dowodził.

