Trump: Nie potrafię powiedzieć, co się stanie z Krymem. Za mojej prezydentury nie doszłoby do aneksji

Źródło: PAP

Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli, że nie potrafi powiedzieć, co się stanie z Krymem. Podkreślił jednak, że nie podoba mu się to, co się stało z tym regionem.